Республіканську клінічну лікарню передали медуніверситету Богомольця

Міністерство охорони здоров'я передало НМУ ім. Богомольця Республіканську лікарню під університетську клініку.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу розповіла заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак.

"Одним із важливих напрямків є створення в наших університетах університетських клінік. Це дає можливість суттєво покращити якість підготовки наших студентів. Надати можливість опановувати зі студентської лави практичні навички. Власне 11 лютого МОЗ передало в розпорядження Національного медичного університета ім Богомольця Республіканську клінічну лікарню МОЗ. Таким чином НМУ отримає потужну лікувальну клінічну базу, де буде розміщено 12 клінічних кафедр, де студенти зможуть підвищувати свою компетенцію ще зі студентської ланки”, - сказала Микичак.

Республіканська клінічна лікарня МОЗ України була побудована в 1913-1914 роках на прохання німецької лютеранської громади Києва як Євангелічна лікарня. В лікарні працюють 9 відділень, поліклінка та клінічно-діагностична лабораторія.