Підготовка вбивства посадовця СБУ: суд залишив підозрюваного під вартою

Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для Юрія Расюка, підозрюваного у підготовці вбивства начальника ГУ внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці пресслужба суду.

«17 лютого 2021 року колегія суддів Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту в інтересах підозрюваного Р. на ухвалу слідчого судді Шевченківського райсуду від 23 січня 2021 року, якою задоволено клопотання прокурора Офісу генпрокурора та застосовано до підозрюваного Р. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 21 березня 2021 року включно, без визначення розміру застави. За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 23 січня 2021 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 27 січня СБУ оприлюднила докази причетності колишнього першого заступника голови Служби Дмитра Нескоромного до організації підготовки до вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

Нескоромному було оголошено про підозру за ч. 1 статті 14, ч. 2 статті 28 та статтю 348 Кримінального кодексу України.

Як випливає із записів, Нескоромний спільно зі співробітником Антитерористичного центру при СБУ Расюком вирішили позбавити життя начальника ГУВБ СБУ Наумова.

Спецоперація із затримання Расюка була проведена 22 січня.

Шевченківський районний суд Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Слідчі СБУ оголосили в розшук колишнього першого заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного. Суд дозволив правоохоронцям затримати його за підозрою в організації замовного вбивства Андрія Наумова у змові зі спецслужбами РФ.