Кабмін схвалив збільшення штату обласних лабораторних центрів МОЗ
Як передає Укрінформ, відповідна постанова була ухвалена на засіданні уряду.
Міністерству охорони здоров’я вжити до 1 липня 201 року у встановленому законодавством порядку заходів до переведення працівників центрів громадського здоров’я (обласних, м. Києва) до лабораторних центрів МОЗ або їх наступників”, - йдеться у документі.
Також, згідно з постановою, обласні державні адміністрації, КМДА мають вжити заходів щодо переведення працівників центрів громадського здоров’я до обласних лабораторних центрів МОЗ, а також провести реорганізації шляхом приєднання центрів громадського здоров’я до закладів охорони здоров’я відповідних адміністративно-територіальних одиниць.
Як зазначається в пояснювальній записці до документа, таким чином пропонується збільшити штатну чисельність лабораторних центрів МОЗ. Це дасть можливість швидкого укомплектування штату лабцентрів МОЗ кадрами для ефективного реагування на COVID-19, та сприятиме створенню єдиної системи громадського здоров’я на регіональному рівні. А також дозволить уникнути дублювання функцій, які здійснюють зараз лабораторні центри та центри громадського здоров’я.