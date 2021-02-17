Кабмін схвалив збільшення штату обласних лабораторних центрів МОЗ

Кабінет Міністрів збільшить штат працівників обласних лабораторних центрів МОЗ за рахунок приєднання до них обласних центрів громадського здоров'я.

Як передає Укрінформ, відповідна постанова була ухвалена на засіданні уряду.

Міністерству охорони здоров’я вжити до 1 липня 201 року у встановленому законодавством порядку заходів до переведення працівників центрів громадського здоров’я (обласних, м. Києва) до лабораторних центрів МОЗ або їх наступників”, - йдеться у документі.

Також, згідно з постановою, обласні державні адміністрації, КМДА мають вжити заходів щодо переведення працівників центрів громадського здоров’я до обласних лабораторних центрів МОЗ, а також провести реорганізації шляхом приєднання центрів громадського здоров’я до закладів охорони здоров’я відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

Як зазначається в пояснювальній записці до документа, таким чином пропонується збільшити штатну чисельність лабораторних центрів МОЗ. Це дасть можливість швидкого укомплектування штату лабцентрів МОЗ кадрами для ефективного реагування на COVID-19, та сприятиме створенню єдиної системи громадського здоров’я на регіональному рівні. А також дозволить уникнути дублювання функцій, які здійснюють зараз лабораторні центри та центри громадського здоров’я.