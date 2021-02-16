Зеленський утворив Раду щодо розвитку загальної середньої освіти

Президент Володимир Зеленський утворив Консультативну раду з питань сприяння розвитку системи загальної середньої освіти.

Відповідний указ №55/2021 від 16 лютого опублікований на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.

“Утворити Консультативну раду з питань сприяння розвитку системи загальної середньої освіти як консультативно-дорадчий орган при Президентові України”, - зазначається в документі.

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Згідно з указом Раду створено “з метою сприяння розвитку системи загальної середньої освіти в Україні, забезпечення рівних можливостей доступу до якісної повноцінної загальної середньої освіти”.

Головою Ради Президент призначив народного депутата, заступника голови Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергія Колебошина. Крім нього, до складу Ради увійшли ще 22 особи.

Основними завданнями Ради відповідно до указу є моніторинг сучасного освітнього простору, стану реформування системи загальної середньої освіти, аналіз законодавства України у цій сфері.

Планується, що Рада готуватиме пропозиції щодо забезпечення доступності та високої якості загальної середньої освіти, прав учасників освітнього процесу, удосконалення законодавства України про загальну середню освіту та актуалізації його основних завдань.

Серед завдань ради – забезпечення інноваційного розвитку загальної середньої освіти, формування компетентностей здобувачів освіти, оцінювання результатів навчання учнів, забезпечення професійного розвитку вчителів, дотримання гарантій держави щодо, зокрема, оплати праці, соціального та пенсійного забезпечення тощо.

Також рада опікуватиметься розвитком державно-приватного партнерства у сфері освіти, сприятиме координації центральної та місцевої влади, підприємств і закладів освіти з розвитку сучасного та безпечного освітнього середовища.

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Консультативна рада може утворювати робочі групи для вивчення питань, які належать до її компетенції, та залучати до роботи цих груп представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських об’єднань, вітчизняних та іноземних учених, фахівців, експертів.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 3 червня 2020 року утворив Раду з питань розвитку вищої освіти в Україні як консультативно-дорадчий орган.