Суд у справі Шеремета вивчає письмові докази, надані прокурором

Шевченківський райсуд Києва продовжив засідання у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета щодо трьох обвинувачених – Юлії Кузьменко, Андрія Антоненка і Яни Дугарь.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

У засіданні присутні всі троє обвинувачених, їхні захисники і представники обвинувачення. Зокрема, один з адвокатів Антоненка, Дмитро Круговий, бере участь у засіданні у режимі відеоконференції.

На початку засідання головуюча суддя Оксана Голуб заявила, що від одного з представників потерпілих, Оксани Мельник, надійшло клопотання про відкладення судового засідання, у якому, за словами судді, Мельник пояснювала, що вона не може взяти участь у засіданні за станом здоров’я.

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Прокурор, представники обвинувачених і самі обвинувачені зазначили, що, на їх думку, наразі можна продовжити дослідження письмових доказів у суді. Голуб оголосила, що суд ухвалив продовжити проведення судового засідання.

Суд наразі продовжує дослідження письмових доказів, наданих раніше у засіданнях прокурором.

На попередніх засіданнях суд продовжив запобіжні заходи Антоненку і Кузьменко і обов’язки Дугарь до 2 квітня.

Як повідомлялося, правоохоронці у вересні 2020 року направили до суду обвинувальний акт у цій справі щодо волонтерки і лікарки Юлії Кузьменко, медсестри парашутно-десантного батальйону Яни Дугарь і ветерана АТО Андрія Антоненка.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві у результаті вибуху автомобіля. 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи: лікарю і волонтеру Юлії Кузьменко, медсестрі парашутно-десантного батальйону Яні Дугарь і ветерану АТО Андрію Антоненку. У вересні 2020 року обвинувальний акт щодо них направили до суду.