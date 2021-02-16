Україна приєдналася до міжнародної платформи для боротьби із неправомірними затриманнями

Майже 60 країн світу, серед яких і Україна, підтримали ініціативу Канади, спрямовану на боротьбу із неправомірними політичними затриманнями.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявили у Міністерстві закордонних справ Канади.

“Міністр закордонних справ Марк Гарно зібрав уряди, міжнародні організації та громадянське суспільство для запуску Декларації проти вибіркових затримань у міждержавних відносинах, яку підтримали 58 держав та Європейський Союз, а також 8-й генеральний секретар ООН Пан Гі Мун. Сторони єдині у солідарності проти цієї неприйнятної практики”, - зазначили у МЗС.

У відомстві наголосили, що більше чверті держав світу з усіх регіонів “поділяють занепокоєння Канади та ухвалили принципове та гуманне рішення підтримати декларацію для захисту власних громадян та жителів інших країн”. “Канада й надалі закликатиме до дій стосовно цієї важливої глобальної проблеми відповідно до твердого наміру знайти мирні, ефективні багатосторонні рішення”, - зауважили у МЗС.

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас 15 лютого на відеоконференції з нагоди започаткування Декларації наголосив, що протиправні затримання іноземних громадян є порушенням міжнародних норм, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Ми повинні протидіяти цій практиці», - заявив Маас.

Він зауважив, що в більшості випадків такі арешти є нічим іншим, як шантажем.

За словами глави німецького МЗС, треба боротися проти свавільних затримань, оскільки права людини, стабільність і мир йдуть рука об руку.

Тими часом в українському МЗС переконані, що канадська декларація стане додатковим інструментом тиску на РФ для звільнення українських політв'язнів.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує пресслужба МЗС України.

Зазначається, що 15 лютого Кулеба взяв участь в ініційованій Канадою конференції, на якій 52 держави схвалили Декларацію проти застосування свавільних арештів у міждержавних відносинах.

«Нині близько ста громадян України незаконно утримуються за ґратами в Криму та на території Російської Федерації. Політично вмотивоване переслідування українців за сфабрикованими звинуваченнями стало буденною практикою російської окупаційної влади. Ми розглядаємо ухвалену сьогодні декларацію як важливий додатковий інструмент тиску на РФ з метою звільнення українських політичних в'язнів та запобігання подальшим порушенням прав людини на окупованих територіях», - сказав Кулеба у зверненні до учасників конференції.

Також міністр привернув увагу до створення Кримської платформи як майданчика для консолідації міжнародних зусиль з деокупації Криму та запросив учасників конференції до участі в її інавгураційному саміті цього року.

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«Міжнародна солідарність відіграла важливу роль у звільненні десятків наших в'язнів з російського полону. Нам потрібно зберігати єдність та голосно заявляти про свавілля, що досі триває. Консолідовані дії та спільний тиск залишаються ключовими чинниками подальшого звільнення незаконно утримуваних українських громадян», — заявив глава МЗС України.

Як повідомлялося, у жовтні 2020 року Канада ініціювала скликання міжнародної конференції для ухвалення Декларації проти застосування свавільних арештів у міждержавних відносинах. Ініціатива має на меті вироблення глобальної колективної протидії так званій «примусовій дипломатії», коли держави здійснюють свавільні арешти людей для політичного зиску у міждержавних відносинах. Ініціативу вже підтримали 52 держави світу, зокрема й Україна.

Канадська ініціатива об’єднує країни, які поважають права людини та дотримуються норм міжнародного права, та ставить за мету розробку дієвих механізмів боротьби із незаконним позбавленням волі задля досягнення політичних цілей, ідеться в повідомленні.