Торік Вища рада правосуддя звільнила 281 суддю

Вища рада правосуддя у 2020 році звільнила з посади 281 суддю, з яких 252 судді звільнені за загальними обставинами, а 29 - за невідповідність посаді та вчинення серйозного дисциплінарного проступку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Вищої ради правосуддя.

Зокрема зазначається, що протягом 2020 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення щодо звільнення 252 суддів з посад за загальними обставинами: 249 – у зв’язку з поданням заяв про відставку, 3 – у зв’язку з поданням заяви про звільнення за власним бажанням.

Водночас повідомляється, що за особливими обставинами у 2020 році звільнено 29 суддів, серед яких 13 – за вчинення істотного дисциплінарного поступку за поданням Дисциплінарних палат, 12 – за вчинення істотного дисциплінарного проступку за результатами перегляду рішення Вищої ради юстиції, Вищої ради правосуддя після скасування Верховним Судом постанови Верховної Ради України про звільнення судді за порушення присяги, а також після перегляду рішення Європейським судом з прав людини у справі «Куликов та інші проти України», 4 – внаслідок визнання їх за результатами кваліфікаційного оцінювання такими, що не відповідають займаній посаді.

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У ВРП інформують, що за упродовж 2019 року звільнено 247 суддів, серед яких 148 судді звільнено за загальними обставинами (132 – у зв’язку з поданням заяв про відставку, 15 – у зв’язку з поданням заяв про звільнення за власним бажанням, 1 – у зв’язку з неспроможністю виконувати повноваження за станом здоров’я).

Також протягом 2019 року ВРП ухвалила рішення про звільнення з посад 99 суддів за особливими обставинами.