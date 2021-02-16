16 лютого. Пам’ятні дати

Сьогодні в Литві національне свято – День відновлення Литовської Держави.

16 лютого 1918 року, у Вільнюсі, на засіданні Литовської Ради під керівництвом Йонаса Басанавічюса було одноголосно проголошено про відновлення незалежності Литви як самостійної демократичної держави. Вона була визнана 23 березня 1918 року кайзером Вільгельмом, однак лише у листопаді, після поразки Німеччини у Першій Світовій війні, був сформований перший литовський уряд.

Зародження Литовської держави відбулося ще на початку ХІІІ століття, а перші згадки про назву «Литва», сягають 1009 року. Впродовж віків не надто численний литовський народ змушений був боронити власну незалежність від зазіхань більш великих і агресивних сусідів. Так, майже століття, литовці стримували навалу Тевтонського ордену, згодом почалося довге й виснажливе протистояння з Росією. Територію держави кроїли безліч разів, але литовці не полишали надії на поновленні власної незалежності.

«Акт про незалежність Литви» від 16 лютого 1918 року був юридичною основою існування незалежної Литви у період з 1918 до 1940 року, коли вона була окупована СРСР, і після 1990 року, коли Литва першою з радянських республік проголосила про свій вихід з його складу.

Ставши знову незалежною країною Литва обрала європейський шлях розвитку: в 1991 році вона стала членом ОБСЄ та ООН, в 1993-му вступила до Ради Європи, в 2002-му - до НАТО, а в 2004 році стала членом Євросоюзу.

Події дня:

16 лютого 2014 року, під час Революції Гідності, в регіонах України протестувальники почали розблоковувати будівлі держадміністрацій. Так, цього дня були звільнені приміщення Тернопільської, Івано-Франківської, Львівської та Полтавської ОДА.

Крім того, у Києві звільнили приміщення КМДА. Але, попри це, ситуація залишалася напруженою - барикада біля ЦУМу і намети залишилися, а кількасот активістів самооборони чергували біля звільненої будівлі. В разі невиконання владою обіцянки закрити кримінальні справи проти майданівців, мітингарі погрожували повернути собі контроль за приміщеннями.

На вулиці Грушевського знесли частину барикад, щоб створити коридор для проїзду автівок у бік Паркової алеї та урядового кварталу. В той же день пости міліції були пересунуті вгору, ближче до будівлі Кабінету Міністрів.

16 лютого на Майдані Незалежності пройшло традиційне недільне Народне віче, на якому люди вимагали закрити всі понад 2 тис. судових справ проти активістів Євромайдану.

Арсеній Яценюк зі сцени заявив, що опозиція формує свій уряд і це спільне рішення всіх опозиційних лідерів. Водночас він повідомив, що відмовився від пропозиції Януковича очолити уряд.

Також на Віче було ухвалено рішення про «мирний наступ» 18 лютого до Верховної Ради із вимогою до парламентаріїв прийняти конституційний акт щодо повернення до Конституції 2004 року.

Ювілеї дня:

229 років від дня народження Григорія Яхимовича (1792–1863), українського церковного та громадсько-політичного діяча, теолога. Галицький греко-католицький митрополит; доктор богослов’я, філософії та вільних мистецтв, професор теології та педагогіки Львівського університету, директор Львівської духовної семінарії. В 1860 – Львівський митрополит, член Палати панів австрійського парламенту та радник імператора; відстоював права українського населення Галичини, виступав на захист української мови та за збереження православного церковного обряду.

67 років від дня народження Ієна Бенкса (1954-2013), шотландського письменника. Автор романів «Осина фабрика», «Кроки по склу», «Вороняча дорога», «Мертвий ефір», а також циклу науково-фантастичних творів, де описується утопічний світ під назвою «Культура». Газета The Times у 2008 році внесла його до списку 50 кращих письменників Британії з 1945 року, «Гардіан» назвала Бенкса «стандартом, за яким треба порівнювати іншу фантастику». Сам письменник досить прохолодно ставився до всіляких рейтингів та звань. «Я з дитинства мріяв стати письменником. І я ним став. Я пишу книжки, вигадую різні історії – ось і все, це моя робота. В іншому ж нехай розбираються читачі», - зауважив письменник в одному з інтерв’ю. Народився й жив Ієн Бенкс у Шотландії. Вивчав філософію й психологію в університеті. Дебютував у 30 років романом «Осина фабрика», який і на сьогодні залишається одним із кращих його творів. Дотримувався лівих поглядів, виступав за вихід Шотландії зі складу Об’єднаного Королівства; на знак протесту проти вторгнення британських військ до Іраку в 2003 році порвав свій британський паспорт і надіслав клаптики тодішньому прем’єр-міністрові Тоні Блеру. Через декілька днів після смерті Ієна Бенкса побачив світ його новий, останній роман «Каменярня». Книжка одразу ж стала бестселером.

Роковини смерті:

День пам'яті Віри Холодної (1893-1919), української актриси, однієї з найвідоміших «зірок німого кіно». Народилась у Полтаві; навчалась у балетній студії Большого театру, але невдовзі кинула танці заради модного тоді кінематографа. За 4 роки знялася у понад 50 фільмах, з яких збереглися лише 5 («Міражі», «Життя за життя», «Шахи життя», «Мовчи, смутку, мовчи»). Наприкінці літа 1918 року актриса приїхала до Одеси щоб дознятися у фільмі «Княжна Тараканова». 8 лютого 1919 року Віра захворіла «іспанкою» - особливою формою грипу, яка ускладнилася запаленням легенів. Вона прохворіла вісім днів, і 16 лютого її не стало. Актрисі було 26 років. Відспівування проходило в Спасо-Преображенському кафедральному соборі при великому скупченні народу. Була похована в Одесі на Першому християнському кладовищі (нині не існує). У вересні 2003 року в Одесі на вулиці Преображенській, біля кафедрального собору, саме там, де колись знаходився будинок у якому мешкала актриса під час своїх останніх гастролей, де вона хворіла і померла, було відкрито бронзовий пам’ятник.