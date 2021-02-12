Державний концерн "Укроборонпром" покращив свій антикорупційний рейтинг згідно з глобальним "Індексом оборонних компаній" (DCI).

Про це повідомила виконавча директорка Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони (НАКО) Олена Трегуб, яка оприлюднила в Укрінформі результати глобального «Індексу оборонних компаній» (DCI) програми Transparancy International Defence and Security.

«За результатами індексу можемо побачити, що зі 134 компаній 97 мають незадовільні результати – у них є низький рівень прозорості й боротьби з корупцією. І в цей перелік потрапив український Укроборонпром, отримавши 28 балів зі 112. Це низький рівень у світовому масштабі, але все одно це певний прогрес», - сказала виконавча директорка Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони (НАКО) Олена Трегуб.

Згідно з рейтингом, за останній рік Укроборонпром покращив свою позицію на 3 пункти і досягнув найкращого показника за весь час свого існування. Представниця НАКО розповіла, за якими пунктами оцінювався концерн.

«По-перше, перевіряють, чи є керівництво компанії під антикорупційним контролем, чи є комплексна політика з боротьби з корупцією. Оскільки у нашій державі, принаймні на папері, запровадили багато різних антикорупційних процедур, то тут в Укроборонпрому дуже висока оцінка й рівень. Другий параметр – це внутрішній контроль, і тут у концерну гірша оцінка, помірний рівень. Тут йдеться, чи є антикорупційна програма в Укроборонпрому, і вона, звичайно, є, але оцінюється, чи є вона складовою культури організації, і наскільки компанія сама повідомляє правоохоронні органи у випадках корупції», - розповіла Трегуб.

Також, за її словами, оцінювалася публічна інформація про оборонних замовників і клієнтів та як компанія висвітлює свою співпрацю з країнами, які мають високі корупційні ризики.

«Ми знаємо, що Укроборонпром якраз і працює на ринках з такими ризиками. Але варто зазначити, що це питання більше до того, як працює в Україні інститут державної таємниці і як взагалі регулюється, зокрема, експортна діяльність, а вона є дуже закритою в Україні», - зазначила Трегуб.

Крім того, оцінювався рівень підтримки концерном своїх співробітників, зокрема, захист викривачів корупції, де Укроборонпром показав низький рейтинг.

«Важливий блок – це підтримка співробітників, наскільки в Укроборонпромі відбувається навчання співробітників основам антикорупційної етики, розуміння антикорупційної політики, чи є в концерні система захисту викривачів корупції. Тут низький рівень, але це пояснюється тим, що донедавна в Укроборонпромі взагалі не було кодексу етики, де описувався б цей блок, і в державній антикорупційній програмі недостатньо добре описано цей аспект», - зазначила представниця НАКО.

У свою чергу, генеральний директор ДК «Укроборонпром»; Юрій Гусєв повідомив, що днями у концерні затвердили кодекс етики.