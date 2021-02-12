Переслідування автомайданівців: ще одному екссудді повідомили про підозру

Переслідування автомайданівців: ще одному екссудді повідомили про підозру

Укрінформ
Прокурори Офісу генпрокурора повідомили про підозру колишньому судді райсуду Києва за позбавлення прав автомайданців.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба відомства.

"За даними слідства, 23 січня 2014 року, з метою перешкоджання проведенню мітингів і демонстрацій, за відсутності доказів та обставин, що обтяжують відповідальність, суддя притягнув до адміністративної відповідальності учасників автомайдану за фактом невиконання водіями вимог про зупинку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що мова йде про двох учасників колони транспортних засобів, що 29 грудня 2013 року рухалася від вул. Хрещатик м. Києва до резиденції "Межигір’я" колишнього президента. Їм було призначено найбільш суворий з можливих за дане правопорушення вид адміністративного стягнення – позбавлення права керування транспортним засобом.

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У подальшому апеляційний суд провадження закрив, а Вища рада правосуддя своїм рішенням звільнила суддю з посади.

8 лютого прокурори Офісу генпрокурора повідомили про підозру колишній судді одного з райсудів столиці у незаконному перешкоджанні проведенню мітингів і демонстрацій.

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