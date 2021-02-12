Українців вводять в оману: АМКУ виявив некоректне маркування експрес-тестів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба АМКУ.
АМКУ встановив, що написи на упаковках тест-систем «ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ» та «Для персонального використання» не відповідають вимогам українського законодавства.
Адже, відповідно до чинного Технічного регламенту щодо медичних виробів in vitro, виріб для самоконтролю – це медичний виріб, призначений виробником для самостійного використання в домашніх умовах.
Однак основна складова тесту призначена лише для професійного використання і містить маркування «Single test» та «For professional use only». Про це свідчить інформація, розміщена виробником експрес-тестів на упаковках препаратів, у інструкціях та на сайті виробника.
В АМКУ наголошують, що вказані позначення можуть створити у споживачів враження, що українці можуть використовувати тести самостійного в домашніх умовах, хоча вони призначені саме для професійного використання. Адже коректність проведення тесту вдома та інтерпретація його результатів проходить виключно на страх і ризик споживача.
З огляду на це у комітеті дійшли висновку, що дії зазначених компаній містять ознаки порушення Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» у вигляді поширення інформації, що вводить в оману споживачів, та надано рекомендації припинити порушення.
Фото: АМКУ