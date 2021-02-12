Українців вводять в оману: АМКУ виявив некоректне маркування експрес-тестів

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дистрибуторам експрес-тестів для діагностики коронавірусу ТОВ «Медфікс» та ТОВ «Інкос Лайн» обов’язкові для розгляду рекомендації припинити поширення на упаковках інформації про можливість самостійного використання тестів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба АМКУ.

АМКУ встановив, що написи на упаковках тест-систем «ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ» та «Для персонального використання» не відповідають вимогам українського законодавства.

Адже, відповідно до чинного Технічного регламенту щодо медичних виробів in vitro, виріб для самоконтролю – це медичний виріб, призначений виробником для самостійного використання в домашніх умовах.

Однак основна складова тесту призначена лише для професійного використання і містить маркування «Single test» та «For professional use only». Про це свідчить інформація, розміщена виробником експрес-тестів на упаковках препаратів, у інструкціях та на сайті виробника.

В АМКУ наголошують, що вказані позначення можуть створити у споживачів враження, що українці можуть використовувати тести самостійного в домашніх умовах, хоча вони призначені саме для професійного використання. Адже коректність проведення тесту вдома та інтерпретація його результатів проходить виключно на страх і ризик споживача.

З огляду на це у комітеті дійшли висновку, що дії зазначених компаній містять ознаки порушення Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» у вигляді поширення інформації, що вводить в оману споживачів, та надано рекомендації припинити порушення.

Фото: АМКУ