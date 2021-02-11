МОН подасть апеляцію на заборону суду підручників з історії України, залучивши автора

Міністерство освіти та науки подасть апеляцію на рішення суду щодо заборони підручників з історії України, в яких висвітили події Революції гідності.

Про це міністр освіти та науки Сергій Шкарлет сказав в інтерв’ю виданню Новое время, яке транслювалося у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Є у нас профільна установа - Інститут модернізації змісту освіти, який, до речі, відповідає за відбір підручників, відбір авторів, за формування державного замовлення на підручники. На сьогодні вона готує апеляцію із залученням третьої сторони, саме автора цього підручника. Міністерство осторонь стояти не буде. В будь-якому випадку ми будемо готувати апеляцію" - сказав Шкарлет.

Він додав, що ці підручники пройшли державну експертизу, і апеляція має "розставити крапки над Ї".

Як повідомляв Укрінформ, Окружний адміністративний суд Києва зобов'язав Міністерство освіти і науки переглянути підручник з історії України щодо висвітлення подій Революції гідності.

Відповідним рішенням 21 січня задовольнив позов колишнього заступника глави Адміністрації президента Андрія Портнова.

Рішенням суду МОН зобов'язали переглянути підручники для 5 і 11 класів з історії України для установ загальної середньої освіти, надрукованих в 2018 і 2019 роках.

У рішенні суду не згадується ім'я Портнова, проте, в Фейсбуці він написав, що 21 січня ОАСК виніс рішення за його позовом до Міносвіти.