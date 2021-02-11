Експерту, який допоміг «приватизувати» нафтопровід, оголосили підозру – СБУ

Детективи НАБУ спільно зі слідчими СБУ задокументували протиправні дії експерта, замовні висновки якого сприяли незаконному виведенню з державної власності стратегічного об’єкта нафтогазової інфраструктури.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

У ході досудового слідства встановлено, що фігурант сприяв у реалізації оборудки, організаторами якої були посадовці комерційної структури.

Справа щодо права власності на ділянку державної частини магістрального нафтопродуктопроводу роками розглядалася у суді. Саме неправдиві висновки експерта одного з державних дослідних інститутів змусили суд переглянути рішення на користь замовників оборудки, внаслідок чого вказаний об’єкт вибув з державної власності і перейшов комерційній структурі.

Проведеною під час розслідування експертизою висновки заангажованого експерта повністю спростовано.

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11 лютого 2021 року фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особою, яка здійснює професійну діяльність, пов’язану з наданням послуг експерта) та ч. 2 ст. 384 (складання та надання суду завідомо неправдивого висновку експерта) Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної схеми, повернення стратегічного об’єкту державі.