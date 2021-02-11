НАН допоможе новачкам долучитися до наукової програми ЄС «Горизонт Європа»

Національна академія наук України бере участь у проєкті FIT-4-NMP програми «Горизонт 2020», що передбачає підтримку новачків, які вступатимуть у наукову програму ЄС «Горизонт Європа».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Національної академії наук у Фейсбуці.

«Основним завданням проєкту FIT-4-NMP є пошук і стимулювання участі талановитих новачків із недостатньо представлених регіонів ЄС та асоційованих країн у проєктах наступної рамкової програми ЄС «Горизонт Європа» за напрямами, що пов’язані з нанотехнологіями, новими матеріалами та технологіями виробництва (NMP)», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підтримка надаватиметься науково-дослідним та виробничим установам, представникам малого й середнього бізнесу, які не брали участь або мали невдалий досвід участі у програмі «Горизонт 2020». Окрім НАН, бенефіціарами проєкту є дев’ять інших партнерів, які представляють країни Європейського Союзу (Люксембург, Нідерланди, Польщу, Румунію, Чехію, Литву, Латвію та Словаччину).

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За даними пресслужби, проєкт FIT-4-NMP розпочався 1 січня 2021 року та триватиме 36 місяців. Протягом цього часу талановитих новачків залучатимуть до регіональних брокерських заходів ЄС та великих європейських конференцій. Крім того, їм надаватимуть підтримку та індивідуальні консультації при підготовці пропозицій для участі в програмі «Горизонт Європа».

Нагадаємо: Horizon Europe («Горизонт Європа») – це 7-річна науково-дослідна програма Європейського Союзу, яка прийде на заміну програмі «Горизонт 2020». Європейська комісія розробила та затвердила план програми «Горизонт Європа», який передбачає підвищення фінансування науки в ЄС на 50% протягом 2021-2027 років, для подолання кризи, що спричинена поширенням COVID-19.