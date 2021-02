11 лютого. Пам’ятні дати

Сьогодні світове співтовариство відзначає Міжнародний день жінок та дівчат у науці.

Міжнародний день жінок та дівчат у науці проголошений Резолюцією 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН від 22 грудня 2015 року з метою досягнення повного і рівного доступу жінок і дівчат до науки і розширення їх прав і можливостей, а також забезпечення гендерної рівності.

Як зазначають в ООН, наука і гендерна рівність – невід’ємні елементи процесу досягнення цілей розвитку, включаючи ті, які викладені в Порядку денному сталого розвитку до 2030 року. За останні 15 років світове співтовариство досягло значних успіхів у справі залучення жінок і дівчат у науку. Незважаючи на це, вони досі стикаються з обмеженнями у цій сфері: згідно з дослідженнями, на сьогодні у світі науковців-жінок менше 30%.

Цього року пандемія наочно продемонструвала найважливішу роль жінок-дослідників на різних етапах боротьби з COVID-19, починаючи з поглиблення знань про вірус і закінчуючи розробкою методів тестування та вакцини проти вірусу.

У зв'язку з цим в 2021 році святкування Дня буде присвячено темі «Жінки-вчені на передньому краї боротьби з COVID-19» і збере експертів з усього світу, які працюють в галузях, пов'язаних з пандемією. Сьогодні в Центральних установах ООН у віртуальному режимі пройде 6-та Міжнародна конференція «Міжнародний день жінок і дівчаток в науці».

Події дня:

11 лютого 2014 року, під час Революції Гідності, на центральних вулицях Києва і Майдані Незалежності ситуація залишалася спокійною. Мітингувальники чергували на барикадах, між якими діяв пропускний режим. Активісти пропускали лише волонтерів, медиків та представників ЗМІ.

В ніч на 11 лютого в центрі Києва пройшла ще одна мистецька акція. Стріт-арт художник відомий під псевдонімом Sociopath намалював на одному з будинків по вулиці Грушевського «Ікони революції» - портрети Тараса Шевченка, Лесі Українки та Івана Франка, стилізовані під протестувальників на Майдані, та цитати з їх творів.

У жовтні 2014 року Міністерство культури України визнало цей триптих пам’яткою культури місцевого значення. У наступні кілька років копії графіті разом із цитатами розійшлися незліченними копіями на одязі, буклетах і сувенірах. Однак, у вересні 2017 року графіті було стерто. Новина про знищення історичного артефакту викликало неабиякий скандал у соцмережах, який переріс у протести громадськості. Зрештою артоб’єкт відновили, про те вже без участі автора графіті.

Крім цього, 11 лютого, Рада Всеукраїнського об'єднання «Майдан» прийняла рішення, що протестувальники звільнять адміністративні будівлі та вулицю Грушевського лише після звільнення всіх затриманих активістів. Також в цій організації підтвердили, що повернення до Конституції 2004 року є позицією, яку підтримують усі опозиційні сили.

Під посольствами Австрійської Республіки та Федеративної Республіки Німеччина в Україні пройшли пікети. Кілька десятків мітингувальників вимагали від європейських представників заблокувати банківські рахунки та заборонити в'їзд до цих країн українським чиновникам, які порушили права людини.

Палата Представників конгресу США схвалила резолюцію, в якій висловила підтримку українцям, що виступають з протестами в Києві та інших містах. Конгресмени закликали США та ЄС спільно працювати над мирним виходом із кризи в Україні та підписання асоціації.

Ювілеї дня:

174 роки від дня народження Томаса Алви Едісона (1847-1931), американського винахідника в галузі електротехніки та підприємця, засновника великих електротехнічних компаній. Автор 1093 запатентованих у США винаходів. Запропонував і впровадив промисловий зразок лампи розжарення, винайшов електричний лічильник. За проектом Едісона була збудована перша в світі електростанція (1882). Саме він запропонував використовувати на початку телефонної розмови слово «алло». В 1928 році нагороджений вищою нагородою США – Золотою медаллю Конгрессу.

160 років від дня народження Василя Огієвського (1861–1921), українського вченого-лісівника, одного з основоположників лісової дослідної справи в Україні. З 1912 року - професор Петербурзького лісового інституту, з 1919 – професор Київського політехнічного інституту. Науково-дослідні роботи вчений проводив на організованих ним опорних пунктах, серед яких основні були у Собицькому і Микільському лісництвах колишньої Чернігівської губернії. Вивчав плодоношення сосни й дуба. У Собицькому лісництві збереглися закладені Огієвським посадки сосни різного географічного походження. У лісовому господарстві застосовують розроблений ним гніздовий спосіб сівби дуба, так званий густий посів жолудів місцями.

Роковини смерті:

Цього дня у 2012 році в одному з номерів готелю Beverly Hilton у Беверлі-Гілз, напередодні 54-ї церемонії «Греммі» знайшли мертвою Вітні Х’юстон (1963-2012), американську поп-, соул- і ритм-н-блюзову співачку, актрису, продюсера, фотомодель. Одна з найуспішніших у комерційному плані виконавиць в історії світової музики, відома своїми музичними досягненнями, вокальними здібностями і скандальним особистим життям. Вітні народилася в місті Ньюарк, штат Нью-Джерсі. Була найменшою з трьох дітей у родині співаків. 11-річною вона починає виконувати соло в госпел-хорі баптистської «Церкви нової надії» в Ньюарку. 1983-го укладає контракт і дебютує в телепрограмі Merv Griffin’s Show з піснею Home. У лютому 1985 року виходить її перший альбом. 1992-го дебютує в головній ролі у фільмі «Охоронець», для якого записала шість пісень. Сингл «I Will Always Love You» став найуспішнішим у її кар’єрі. Альбом отримав 17-кратний платиновий сертифікат, став найпродаванішим саундтреком в історії звукозаписної індустрії – 43 мільйони копій – і здобув три премії «Греммі». Останній альбом співачки I Look to You вийшов 2009 року. 2001-го Вітні уклала одну з найбільших угод в історії музики – підписала контракт на шість альбомів з компанією Аrista/BMG вартістю 100 мільйонів доларів. Книга рекордів Гіннесса визнає її співачкою із найбільшою кількістю нагород – 415. Стосовно особистого життя, то Вітні була у шлюбі зі співаком Боббі Брауном. Подружжя не могло похвалитися зразковим життям – шлюб супроводжували скандали, наркотики, алкоголь, бійки. Навіть народження доньки Боббі Крістіни не могло врятувати ситуацію. У 2007 році пара розлучилася. У липні 2015 року єдина донька Вітні Х’юстон померла на 23 році життя після тривалого перебування в комі. А саму Вітні згубила слава та кокаїн. Як виявилось, попри сильний голос, вона була дуже слабкою жінкою.