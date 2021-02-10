Верховний суд підтвердив вирок - 12 років позбавлення волі за шпигунство

Верховний Суд підтвердив вирок звинуваченому у державній зраді та шпигунстві - 12 років позбавлення волі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

«Прокурори Офісу Генерального прокурора довели у Верховному Суді, що 12 років позбавлення волі є справедливим вироком особі за державну зраду у формі шпигунства (ст. 111 КК України)», - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що харків’янин збирав інформацію, яка містить державну таємницю, щоб передати її представникам іноземної держави – Російської Федерації. Він домовився із працівником Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» про копіювання інформації щодо результатів державного оборонного замовлення, забезпечивши його флеш-носієм та надавши відповідні вказівки, спрямовані на конспірацію і збереження інформації. Ця інформація, у разі її використання зацікавленою у збройному конфлікті стороною, могла призвести до зниження обороноздатності України.

Суд погодився з доводами прокурора і підтвердив рішення судів попередніх інстанцій щодо призначеного покарання.