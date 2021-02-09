Ігри Нескорених: збірна України провела відкрите тренування

Спорт для ветеранів є неперевершеним мотиваційним проєктом, який надихає не тільки ветеранів, а й звичайних людей.

Про це сказала міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна під час відкритого тренування збірної України «Ігор Нескорених», передає кореспондент Укрінформу.

"Ми хочемо, щоб з'явилися інші проєкти, в яких могли би брати участь наші захисники України, які потребують цього. Ми хочемо, щоб у регіонах створилися спортивні осередки для ветеранів, які потім дозволять розвинути спортивно-фізкультурний ветеранський рух", - сказала Лапутіна.

Відкрите тренування збірної України «Ігор Нескорених» / Фото: Павло Багмут. Укрінформ

Вона зазначила, що спільно з Міністерством молоді та спорту планується розвивати ветеранський спорт і залучати більше можливостей держави, місцевих органів, щоб більше людей мали змогу долучатися до цього виду спорту. За її словами, насамперед потрібно поставити процес тренувань і підготовки до змагань на більш системні рейки. "Насправді це дуже серйозний процес, бо спортивна діяльність передбачає відповідні цикли підготовки. І ми хочемо, щоб підготовка у цих видах стала така сама, як і у інших видах спорту, які ми вже традиційно знаємо", - сказала Лапутіна.

Вона додала, що спорт для ветеранів є неперевершеним мотиваційним проєктом, який надихає не тільки ветеранів, а й звичайних людей.

Міністр молоді і спорту України Вадим Гутцайт зазначив, що спорт дуже важливий для здоров'я та життя людей, які тренуються, та прагнуть досягати та перемагати. За його словами, потрібно показати, що у них є інше життя після закінчення військової служби.

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"Для нас дуже важливо, що воїни-спортсмени залишаються, вони продовжують жити, вони починають займатися спортом та надають приклад всім воїнам та ветеранам. І приклад не тільки воїнам, а і нашим дітям, всім. Це є мотивацією для всіх займатися спортом", - сказав Гутцайт.

Як повідомляв Укрінформ, у березні 2020 року Ігри Нескорених було вирішено перенести на наступний рік через коронавірус.

Ігри Нескорених-2020 мали пройти 9-16 травня 2020 року в нідерландському місті Гаага. Україна втретє мала брати участь у змаганнях. Українська збірна на Іграх Нескорених-2018 виборола 20 медалей.