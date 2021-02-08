Зеленський обговорив із Pfizer укладання контракту на постачання вакцини

Президент Володимир Зеленський обговорив з головою правління, головним виконавчим директором фармкорпорації Pfizer Альбертом Бурлою питання, пов’язані з укладенням контракту на постачання в Україну вакцини Pfizer/BioNTech у найкоротші терміни.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає Укрінформ.

«Дякуємо, що зробили все можливе, щоб пришвидшити постачання вакцини Pfizer до України. Ми готові створити всі необхідні умови для використання вакцини. COVID-19 все ще залишається головним викликом для світу. Ми високо цінуємо, що фармацевтичні компанії борються за нас на передовій», – сказав Президент.

Він поінформував співрозмовника про епідемічну ситуацію в Україні та плани влади щодо розгортання кампанії вакцинації.

«Забезпечення вакцинації населення України безпечною сертифікованою вакциною є одним з наших пріоритетних завдань», – наголосив Зеленський.

Своєю чергою голова правління Pfizer пообіцяв зробити все можливе, щоб Україна отримала перші партії вакцини за контрактом якнайшвидше.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство охорони здоров’я України планує розпочати вакцинацію від коронавірусу в лютому. Зокрема, передбачається провести багаторівневу кампанію з метою охоплення вакцинацією щонайменше 50% населення протягом 2021-2022 років.

У лютому Україна отримає від глобальної ініціативи COVAX 117 тис. вакцини BioNTech/Pfizer. Загалом у межах COVAX Україна має отримати 8 млн доз вакцини.

Україна також уклала контракт з китайською компанією Sinovac Biotech на постачання 1,9 млн доз вакцини.

Окрім цього, на початку лютого міністр охорони здоров’ я Максим Степанов повідомив про укладення контрактів на постачання в Україну 12 млн доз вакцини від коронавірусу, розробленої компаніями AstraZeneca (Велика Британія) та Оксфордським університетом, а також виробництва NovaVax (США). Постачання вакцин здійснюватиметься через контракт між Serum Institute та Crown Agents, яка визначена урядом України для закупівлі вакцини від коронавірусу.