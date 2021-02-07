Зеленський доручив запустити спецпрограму підготовки інженерів-конструкторів

Президент доручив Укроборонпрому спільно з Міністерством освіти і науки та Національним технічним університетом України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” протягом трьох місяців запустити спеціальну програму підготовки інженерів-конструкторів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється і телеграм-каналі Офісу Президента.

“Україна має й надалі пишатися нашими інженерами. Тому Президент Володимир Зеленський дав доручення “Укроборонпрому”, до якого входить підприємство “Антонов”, спільно з Міністерством освіти і науки та НТУУ “КПІ” створити та протягом трьох місяців запустити спеціальну програму підготовки інженерів-конструкторів ім. О. К. Антонова, а Кабінету Міністрів – розробити стимули, щоб талановиті молоді інженери могли й далі прославляти Україну на весь світ”, - ідеться в повідомленні.

В ОП нагадують, що торік, коли держава замовила свої ж літаки “Ан” для потреб Збройних сил України, це стало справжньою сенсацією.

“А має стати нормою! Прізвище Антонов відоме в усьому світі завдяки таланту інженера Олега Костянтиновича, який народився 115 років тому”, - ідеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, у грудні 2020 року за участю Президента України Володимира Зеленського відбулося підписання Меморандуму між Міністерством оборони та Державним підприємством “Антонов” про співпрацю щодо будівництва літаків для потреб Збройних сил України.