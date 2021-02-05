Офіційна зарплата на телеканалах Козака становила 5 тисяч гривень - Данілов

Офіційна зарплата журналістів на телеканалах народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака, становила 5 тисяч гривень, а кількість працівників коливалася від однієї до 33 осіб.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі програми «Свободи слова Савіка Шустера» розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

"Ми працюємо з фактами, ми працюємо з документами і не можемо працювати з емоціями. Те, що стосується півтори тисячі людей, про яких роблять заяви, що вони втратили роботу… По кожному підприємству, які знаходяться під санкціями, вони під моніторингом. Відповідно, я можу сказати: підприємство "ТВ вибір" у 2020 році середня кількість працюючих – одна людина, "Новий формат" - одна людина, "Оріанта" - одна людина, "Телекомпанія "112" - 33 людини, "Партнер ТВ" - одна людина, "Лідер ТВ" - одна людина…У нас є середня заробітна платня у цих компаніях, я можу сказати, що це бідні люди: середня заробітна платня складає 5 тисяч гривень", - розповів Данілов.

Він також додав, що Президент України запропонував допомогти з працевлаштуванням журналістам тих телеканалів, які потрапили під санкції.

"Ми сьогодні мали з Володимиром Зеленським нараду і він сказав: якщо там потерпають люди, якщо їм треба зробити працевлаштування, то можемо їм запропонувати роботу і більше того, можемо навіть збільшити їм на 20-25% заробітну платню", - зазначив секретар РНБО.

Своєю чергою глава МВС Арсен Аваков заявив, що знає джерела фінансування журналістів на каналах "112 Україна", NewsOne та Zik. "Я бачив ряд секретних матеріалів, про які не можу говорити", - повідомив міністр.

За його словами, з цих матеріалів стає зрозуміло, що "низка представників наших громадян мають чорну касу, якою заробляють на воєнну ситуацію, і цими грошима фінансують у тому числі пропагандистську діяльність. Тому Україна, згідно із законом, може захищатися і ми захистилися введенням санкцій".

Аваков додав, що це не скасовує кримінального процесу і судового розгляду. "Ми демократична країна, але ми маємо права себе захистити. Вбиває не тільки куля, інформаційна пропаганда також вбиває", - підкреслив глава МВС.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їхнього власника - народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів.