Революція Гідності: у Києві пікетували СБУ, а Янукович поїхав до Путіна в Сочі

7 лютого 2014 року, під час Революції Гідності, активісти знову пікетували будівлю Служби безпеки України.

Близько тисячі осіб вимагали від керівництва відомства розібратися з сепаратистськими заявами Верховної Ради Криму, викраденнями людей в Україні і зупинити політичні переслідування активістів, повідомляє Укрінформ.

Інший мітинг пройшов під стінами Генеральної прокуратури. Люди вимагали звільнити їхніх побратимів-арештантів та порушити кримінальні справи проти правоохоронців, винних в побитті майданівців.

Ще один пікет українці провели у Вашингтоні. Там представники діаспори організували перед посольством України в США акцію, у ході якої частина мітингувальників лягли на тротуар, накрившись українськими прапорами, тоді як інші тримали в руках фотографії загиблих і покалічених активістів Євромайдану і побитих журналістів. Акція пройшла під час урочистої вечері в посольстві, у якій брали участь народні депутати від Партії регіонів Сергій Клюєв і Олена Бондаренко.

7 лютого у Сочі відкрились XXII Зимові Олімпійські ігри. На церемонії відкриття був присутній і Віктор Янукович. Цього ж дня він провів кілька зустрічей - з генеральним секретарем ООН Пан Гі Муном, генеральним секретарем Ради Європи Турбйорном Ягландом, головою ОБСЄ Дідьє Буркхальтером. Віктор Янукович закликав міжнародні організації приєднатися до проведення конституційної реформи в Україні. У ввечері Янукович зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним. Деталі зустрічі не розголошувались. Однак більшість спостерігачів зійшлася на думці, що мова йшла про надання Україні фінансової допомоги.