Пожежа в реанімації, удосконалений міномет та «СІЗО у переході»

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу.

Фото: Дмитро Смольєнко

Україну цього тижня сколихнула чергова смертельна пожежа. Вона сталася в реанімаційному відділенні обласної інфекційної лікарні у Запоріжжі. Трагедія забрала життя трьох пацієнтів, що лікувалися тут від коронавірусу, й лікарки.

Загалом у корпусі перебувало 29 людей. На першому поверсі перебували «ковідні» хворі на штучній вентиляції легенів. Рятувальники виносили їх на руках та підтримували дихання за допомогою медичної «груші».

Відомості за фактом пожежі внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Фото: Павло Багмут

У столиці попрощалися з відомим режисером Сергієм Проскурнею. Церемонія відбулася в київському Свято-Михайлівському Золотоверхому Соборі. Віддати шану митцю прийшли десятки людей, політичні та культурні діячі. Проскурня помер на 64-му році життя 1 лютого.

Фото: Олена Худякова

У Києві майже півсотні представників ультраправих організацій “Правий сектор”, С-14 пікетували телеканал “НАШ”, який пов’язують з народним депутатом попереднього скликання Євгеном Мураєвим. Пікетувальники вимагали закриття телеканалу, який, за їхніми словами, – “рупор ФСБ”.

Учасники акції - переважно молоді хлопці в балаклавах - поводилися агресивно, провокували поліцейських, влаштовували штовханину. Поліція застосувала сльозогінний газ. Кількох осіб затримали.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна", а також їхнього власника – народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, зокрема, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів. Так, їхнє мовлення наразі припинено.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

У вівторок на біостанції Харківського національного університету імені Каразіна в селищі Гайдари бабак Тимко III, якого традиційно будять 2 лютого, спрогнозував прихід весни за шість тижнів.

Крім того, тварина зробила жартівливий прогноз на актуальну тему – цього року організатори Дня бабака запропонували підопічному університетських біологів визначити, який вид захисту від коронавірусу найдієвіший. Йому на вибір дали розкладені на столику «вакцину»; «політ на Марс» у формі іграшкової ракети; спорт, який символізувала маленька гиря; фрукти – символ здорового харчування та «витримку», яку уособлювала іграшка, так званий «почекун» (скульптура голландської художниці Маргріт ван Бреворт Homunculus loxodontus). Тваринку запускали на стіл тричі: бабак «обрав» гирю та двічі поспіль витримку.

Фото: Володимир Тарасов

Грузинський художник Давід Кухалашвілі перетворив підземний перехід біля Українського дому в Києві на «коридор СІЗО». Так він прагне привернути увагу до 98 кримських політв'язнів, яких Кремль незаконно утримує в неволі. Артпроєкт отримав назву «Підземний безвихід».

Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.

Фото: Євген Котенко

Батько загиблого розвідника-морпіха Ярослава Журавля Сергій Журавель біля Печерського районного суду столиці, де відбулося засідання у справі його сина.

Фото: Павло Багмут

Учасники маршу пам’яті білоруса Михайла Жизневського, який загинув під час подій Революції Гідності, у Києві.

Фото: Володимир Тарасов

Народний депутат України Михайло Лаба під час засідання парламенту.

Фото: Юлія Овсяннікова

Учасниця акції з нагоди Всесвітнього дня хіджаба в Україні дарує квітку дівчині у Києві.

Фото: Маркіян Лисейко

Відпочивальники на території гірськолижного курорту Драгобрат на Закарпатті.

Фото: Микола М’якшиков

Гравець БК "Тернопіль" Аверил Теварсе Югба під час матчу чемпіонату України з баскетболу серед команд Суперліги проти БК "Дніпро", що завершився перемогою господарів майданчика з рахунком 94:90, у Дніпрі.

Фото: Володимир Тарасов

Удосконалений на АТ "Завод "Маяк" міномет М-160-16 під час презентації у Києві.

Фото: Дмитро Смольєнко

Пожежний щит на території КУ "Любомирівський психоневрологічний інтернат" ЗОР у с. Любомирівка Запорізької області.

Фото: Олексій Ковальов

Територія шахти "Карбоніт" у Золотому на Луганщині.

Фото: Євген Любімов

Будівля Гостиного двору на київській Контрактовій площі з висоти пташиного польоту.

Фото: Микола М’якшиков

Качки на затопленій алеї у парку Лазаря Глоби у Дніпрі.

Фото: Сергій Гудак

Угорська сіра корова на фермі поблизу села Велика Добронь на Закарпатті.

Фото: Юрій Рильчук

Іній на троянді в Івано-Франківську.

Фото: Сергій Гудак

Гілки дерева у лісі поблизу села Тур'я-Ремети на Закарпатті.