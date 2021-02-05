COVID-тестів вистачає, зробити їх можуть усі охочі – Шмигаль

Україна повністю забезпечена тестами на COVID-19, вони доступні для всіх бажаючих, лабораторії працюють у штатному режимі.

Про це сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає кореспондент Укрінформу.

«Стосовно забезпечення держави тестами - на сьогодні ПЛР- тести фактично є в усіх областях, лабораторії готові приймати і більшу кількість людей... Від 30 до 40 тисяч людей (щоденно - ред.) звертаються за тестуванням за наявності симптомів або скерування від сімейних лікарів, це також добровільна процедура. Ми примусово нікого не тестуємо, скільки людей бажає звернутись, стільки і звертається», - зазначив Шмигаль.

Він додав, що лабораторії працюють у штатному режимі, а окрім ПЛР та ІФА-тестів, в Україні є понад 2 мільйони швидких тестів на антиген, які дозволяють за 15 хвилин визначити з високою ймовірністю хвора людина чи ні. «Ці тести розповсюджені по всіх закладах первинної медицини, введені відповідними протоколами в обов'язкову процедуру при зверненні до сімейного лікаря», - сказав Шмигаль.

Тому тестування в Україні забезпечено повністю для всіх бажаючих та тих, хто потребує, наголосив він.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 5 лютого лабораторно підтвердили 1 237 169 випадків коронавірусу, з них за добу – 4 923.