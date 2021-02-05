Найоптимістичніше налаштовані мешканці західних регіонів держави

За даними опитування, проведеного у листопаді 2020 року, найоптимістичніше налаштовані мешканці західних регіонів України, де 36% респондентів оцінили поточну політичну ситуацію як спокійну і 5,5% як благополучну.

Про це сказав аналітик Фонду «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва Петро Бурковський під час презентації в Укрінформі опитування щодо настроїв українців на тлі протестів у Білорусі та Російській Федерації.

Згідно з презентованими даними, 36% опитаних із західних областей оцінили поточну політичну ситуацію як спокійну і 5,5 % як благополучну. Водночас третина респондентів у центральних (33 %) та східних (3 1%) областях вважає поточну ситуацію критичною або вибуховою.

«Станом на листопад абсолютна більшість українців - майже 78%, негативно оцінювали поточну політичну ситуацію в Україні. Найбільш критичні настрої панують серед старшого населення - 79%», - сказав Бурковський.

За словами Бурковського, станом на листопад найбільше очікували протестів у центральних регіонах, а найменше на півдні.

Бурковский зазначив, що на тлі значного невдоволення політичною ситуацією, невелика частка громадян очікує масових протестів чи виступів у своїх населених пунктах.

«По Україні це лише 28% опитаних. І найвище це очікування у центральному регіоні», - сказав Бурковський.

Він додав, що за результатами опитування, станом на листопад 2020 року, якби протести відбулися, до них готові долучитися близько 28% опитаних, і найвища готовність брати участь у протестах - на заході країни (30%), а найнижча – на півдні (12%).

Бурковський додав, що «респонденти, які найбільше очікують протестів, найбільш готові взяти в них участь».

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Опитування проведене Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології упродовж 3–16 листопада 2020 р. Загалом було опитано 2002 респонденти за вибіркою, що репрезентує доросле населення України (за винятком окупованих територій). Вибірка репрезентативна за такими показниками, як стать, вік, тип поселення та область проживання. Максимальна випадкова похибка вибірки не перевищує 2,2%.