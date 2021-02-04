Будівництво центру для онкохворих дітей триває, розпочали малярні роботи

Будівництво нового житлового центру «Дача», яке фінансує фінтех-компанія Moneyveo, триває. Попри всі «ковідні» перешкоди, до БФ «Запорука» приєдналися ще 8 бізнес-партнерів та сотні небайдужих українців.

Завдяки спільним зусиллям, команда впоралась з усіма завданнями, які запланувала у 2020 році, повідомили Укрінформу в пресслужбі Moneyveo.

Там зазначили, що загалом за 2020 рік за проєктом витрачено 3 481 700,79 благодійних гривень. За рахунок яких було здійснено наступні роботи: змонтовано комунікації всередині будинку (вода, водовідведення, опалення), встановлено системи вентиляції та кондиціонування, виконано електромонтажні роботи, пробурено свердловину для води. Також було побудовано котельню та навіс для авто, поштукатурено стіни та зроблено стяжку підлоги, прокладено теплотрасу «котельня-будинок», затверджено проєкт теплотехнічних рішень.

«На 2021 рік серед планів: внутрішні роботи та меблювання, комунікації з партнерами та велике відкриття “Дачі”, – коментує президент БФ «Запорука» Наталія Оніпко. – Мріємо і плануємо, що у підсумках цього року ми напишемо, що “Дачу” збудовано! Дякуємо кожному за довіру, за вашу цеглинку у дім для 300 родин з онкохворими дітьми щорічно, у проєкт, який допомагатиме дітям 24 години на добу, 365 днів на рік». Читайте також: Moneyveo розвиває освітні проєкти

В Moneyveo також поінформували, що у житловому центрі для онкохворих дітей «Дача» вже покладено кахель у котельні, замовлено обладнання, погоджено змінений проєкт фасаду, замовлено фасадні панелі, підготовлено вентиляційний фасад до монтажу панелей. Решту будинку було утеплено на 60%, зроблено відмостку навколо будівлі, виконано роботи з гіпсокартоном, зроблено звукоізоляцію «сенсорної» кімнати, розпочато малярні роботи, отримано плитку та сантехніку від партнерів та ін.

Як повідомлялося, будівництво нового житлового центру «Дача» триває з 2018 року. Участь у його фінансуванні беруть як окремі українці, так і соціально відповідальний бізнес. Зокрема, у БФ «Запорука» вже зібрали й передали на будівництво понад 9 млн грн з необхідних 18 млн грн.

Підтримати будівництво ви можете за посиланням: https://zaporuka.org.ua/projects/budivnytstvo-novoho-tsentru-dacha

Фото: Moneyveo