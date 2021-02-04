Будівництво центру для онкохворих дітей триває, розпочали малярні роботи
Завдяки спільним зусиллям, команда впоралась з усіма завданнями, які запланувала у 2020 році, повідомили Укрінформу в пресслужбі Moneyveo.
Там зазначили, що загалом за 2020 рік за проєктом витрачено 3 481 700,79 благодійних гривень. За рахунок яких було здійснено наступні роботи: змонтовано комунікації всередині будинку (вода, водовідведення, опалення), встановлено системи вентиляції та кондиціонування, виконано електромонтажні роботи, пробурено свердловину для води. Також було побудовано котельню та навіс для авто, поштукатурено стіни та зроблено стяжку підлоги, прокладено теплотрасу «котельня-будинок», затверджено проєкт теплотехнічних рішень.
В Moneyveo також поінформували, що у житловому центрі для онкохворих дітей «Дача» вже покладено кахель у котельні, замовлено обладнання, погоджено змінений проєкт фасаду, замовлено фасадні панелі, підготовлено вентиляційний фасад до монтажу панелей. Решту будинку було утеплено на 60%, зроблено відмостку навколо будівлі, виконано роботи з гіпсокартоном, зроблено звукоізоляцію «сенсорної» кімнати, розпочато малярні роботи, отримано плитку та сантехніку від партнерів та ін.
Підтримати будівництво ви можете за посиланням: https://zaporuka.org.ua/projects/budivnytstvo-novoho-tsentru-dacha
Фото: Moneyveo