Глібовицького обрали до Наглядової ради НСТУ від представників творчої сфери

На конференції громадських об’єднань та асоціацій, що діють у творчій сфері, членом Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України обрано Євгена Глібовицького.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

«Глібовицький набрав найбільшу кількість балів з-поміж трьох кандидатів на цю посаду. Конференція відбувалася 4 лютого за підтримки проєкту «Європейський Союз та Рада Європи працюють разом для зміцнення свободи медіа в Україні», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, в конференції взяли участь представники 11 об’єднань. За кандидатів голосували таємно проставлянням у бюлетенях рейтингових балів.

У підсумку кандидати набрали таку кількість балів: Євген Глібовицький – 46; Анжеліка Рудницька – 33; Ірина Яковчук – 21.

Це буде другий термін Євгена Глібовицького у Наглядовій раді. Його висунуло ГО «Форум видавців» і підтримали ще сім громадських організацій.

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До складу Наглядової ради НСТУ входять представники громадськості, обрані на конференціях, і кандидати, подані фракціями і групами Верховної Ради.

25 січня до Наглядової ради суспільного мовника від громадськості у сфері освіти та науки було обрано Галину Титиш, 26 січня у сфері захисту прав національних меншин – Дмитра Ананьєва, 1 лютого у сфері захисту прав осіб з особливими потребами – Наталію Гарач, 3 лютого у сфері захисту інтересів дітей та молоді – Вадима Міського.

До складу Наглядової ради має бути обраний ще один представник від громадських об’єднань та асоціацій, що діють у сфері фізичного виховання та спорту. Відповідно до затвердженого календарного плану, ця конференція має відбутися з 23 по 26 березня.

На найближчому засіданні Національна рада розгляне питання про оновлення складу Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України.

Фото: nrada.gov.ua