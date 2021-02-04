Рада планує дозволити виїзд за кордон за е-паспортами
Як передає кореспондент Укрінформу, документ №4355 підтримали 303 народних депутати.
"Прийняття законопроєкту забезпечить можливість безперешкодного використання громадянами України е-паспорта та е-паспорта для виїзду за кордон", - йдеться у пояснювальній записці.
Проєкт розроблено з метою закріплення на рівні закону можливості використання громадянами України відображення в електронній формі інформації, що міститься у паспорті громадянина України у формі картки, у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, а також у інших документах, в яких відображається інформація про реєстраційний номер облікової картки платника податків та/або про зареєстроване місце проживання.
Також законопроєктом передбачається привести термінологію Закону «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» у відповідність до Закону України «Про електронні довірчі послуги».
Зазначається, що наразі можливість використання громадянами України відображення в електронній формі інформації, що міститься у паспорті громадянина України у формі картки, у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, а також у інших документах, в яких відображається інформація про реєстраційний номер облікової картки платника податків та/або про зареєстроване місце проживання забезпечується в межах реалізації експериментального проєкту, передбаченого постановою Кабінету Міністрів від 15 квітня 2020 р.
Як повідомлялось, кількість громадян України, які користуються е-паспортами через мобільний додаток Порталу Дія, наразі становить близько 5 млн. осіб.