Рада планує дозволити виїзд за кордон за е-паспортами

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус".

Як передає кореспондент Укрінформу, документ №4355 підтримали 303 народних депутати.

"Прийняття законопроєкту забезпечить можливість безперешкодного використання громадянами України е-паспорта та е-паспорта для виїзду за кордон", - йдеться у пояснювальній записці.

Проєкт розроблено з метою закріплення на рівні закону можливості використання громадянами України відображення в електронній формі інформації, що міститься у паспорті громадянина України у формі картки, у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, а також у інших документах, в яких відображається інформація про реєстраційний номер облікової картки платника податків та/або про зареєстроване місце проживання.

Також законопроєктом передбачається привести термінологію Закону «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» у відповідність до Закону України «Про електронні довірчі послуги».

Зазначається, що наразі можливість використання громадянами України відображення в електронній формі інформації, що міститься у паспорті громадянина України у формі картки, у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, а також у інших документах, в яких відображається інформація про реєстраційний номер облікової картки платника податків та/або про зареєстроване місце проживання забезпечується в межах реалізації експериментального проєкту, передбаченого постановою Кабінету Міністрів від 15 квітня 2020 р.

Як повідомлялось, кількість громадян України, які користуються е-паспортами через мобільний додаток Порталу Дія, наразі становить близько 5 млн. осіб.