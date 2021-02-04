Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про систему громадського здоров'я

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №4142 "Про систему громадського здоров’я".

Як передає кореспондент Укрінформу, документ підтримали 242 народних депутатів.

"Цей законопроєкт розроблений з метою врегулювання механізмів створення ефективної системи громадського здоров’я в Україні, що сприятиме зміцненню здоров’я населення, запобіганню хворобам та збільшенню тривалості життя",- йдеться у пояснювальній записці.

Проєкт закону визначає правові, організаційні, економічні та соціальні засади функціонування системи громадського здоров’я в Україні.

Зокрема, документ вводить на законодавчому рівні поняття «громадське здоров’я» як сферу знань та організовану діяльність суб’єктів у системі громадського здоров'я щодо зміцнення здоров’я, запобігання хворобам та збільшення тривалості життя та визначає суб’єктів правовідносин у системі громадського здоров’я.

Законопроєкт визначає і розмежовує повноваження Кабінету Міністрів, Міністерства охорони здоров’я, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в системі громадського здоров’я.

Передбачається також створення Координаційної ради з питань громадського здоров’я як постійного консультативно-дорадчого органу Міністерства Охорони здоров’я щодо питань громадського здоров’я.

Проєкт визначає оперативні функції громадського здоров’я, тобто основні напрямки діяльності, які здійснюються в державі для забезпечення максимально високих показників здоров’я і благополуччя населення, а також визначає основні засади здійснення оперативної функції епідеміологічного нагляду, у тому числі формування інформаційного фонду громадського здоров’я як державного інформаційного ресурсу, що містить дані про стан здоров’я, благополуччя населення і показники середовища життєдіяльності.

Законопроєкт визначає основні засади здійснення оперативної функції моніторингу, готовності і реагування на небезпечні чинники та надзвичайні ситуації у сфері громадського здоров’я, у тому числі положення щодо виконання Міжнародних медико-санітарних правил та своєчасність реагування з метою локалізації та ліквідації таких загроз.

Згідно з проєктом, інфраструктуру системи компетентного органу у сфері громадського здоров’я складають компетентний орган, його територіальні органи, а також центри контролю та профілактики хвороб, підпорядковані компетентному органу у сфері громадського здоров’я або його територіальним органам.

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Керівник компетентного органу у сфері громадського здоров'я виконує повноваження головного державного санітарного лікаря України, за умови відповідності його вимогам закону. У разі невідповідності керівника компетентного органу у сфері громадського здоров’я зазначеним вимогам він покладає виконання повноважень головного державного санітарного лікаря на свого заступника, який відповідає вимогам, встановленим законом.

Проєкт пропонує визнати такими, що втратили чинність, низку законів.

Як повідомлялось, Комітет ВРУ з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування запропонував замість створення на базі Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) служби з боротьби з біологічними загрозами наділити відповідними повноваженнями ЦГЗ та підсилити його мережею регіональних центрів контролю та профілактики захворювань. Ці пропозиції комітету враховано.