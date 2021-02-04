Київ зупинився в заторах

На дорогах Києва зранку спостерігаються значні затори й ускладнення руху.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Google Maps.

У заторах стоять, зокрема, проспекти: Перемоги, Валерія Лобановського, Голосіївський, Степана Бандери, Героїв Сталінграда та Любомира Гузара, Велика окружна дорога. Також у заторах стоять вулиці: Богатирська, Семена Скляренка, Олени Теліги, Вадима Гетьмана, Жилянська, Січових Стрільців, Глибочицька та Миколи Грінченка.

Окрім цього, ускладнено рух на: бульварах Вацлава Гавела та Лесі Українки, Набережному шосе, на вулицях: Набережно-Рибальська, Набережно - Хрещатицька, Хрещатик та Грушевського.

Затори утворились біля станцій метро: "Контрактова", "Поштова", "Либідська", "Лук'янівська", "Театральна", "Золоті Ворота", "Палац Спорту, "Олімпійська", "Палац України", "Святошин" та "Нивки".

На лівому березі ускладнений рух спостерігається поблизу станцій метро "Лівобережна", "Дарниця", "Чернігівська", "Осокорки" та "Позняки". Також на лівому березі утворилися затори на проспектах: Миколи Бажана, Броварському, Романа Шухевича, Соборності та Харківському шосе. Крім цього на лівому березі в заторах стоять: вулиця Миропільська, бульвар Перова та вулиця Здолбунівська.

Рух ускладнено на Північному мосту, мосту Метро, Дарницькому мосту та Південному мосту в бік правого берега. На мосту Патона затори утворилися в обидва напрямки.