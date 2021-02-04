Уряд виділив ₴13,8 мільйона на виплати окремим учасникам АТО та їх сім'ям

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про виділення 13,8 млн грн на виплату разової грошової допомоги 21 пораненому учаснику АТО та членам сімей 3 загиблих в АТО військових.

Як передає Укрінформ, про це у Teлеграмі повідомляє представник уряду у Верховній Раді, народний депутат від «Слуги народу» Василь Мокан.

«Кабмін ухвалив проєкт розпорядження "Про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, які загинули (померли) під час участі в антитерористичній операції, та особам, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в зазначеній операції», - поінформував Мокан.

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За його словами, проєктом розпорядження передбачається виділити Мінветеранів із резервного фонду державного бюджету 13,8 млн грн для надання одноразової грошової допомоги членам сімей 3 загиблих в АТО осіб та 21-й особі, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в антитерористичній операції.