Уряд виділив ₴13,8 мільйона на виплати окремим учасникам АТО та їх сім'ям
Як передає Укрінформ, про це у Teлеграмі повідомляє представник уряду у Верховній Раді, народний депутат від «Слуги народу» Василь Мокан.
«Кабмін ухвалив проєкт розпорядження "Про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, які загинули (померли) під час участі в антитерористичній операції, та особам, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в зазначеній операції», - поінформував Мокан.
За його словами, проєктом розпорядження передбачається виділити Мінветеранів із резервного фонду державного бюджету 13,8 млн грн для надання одноразової грошової допомоги членам сімей 3 загиблих в АТО осіб та 21-й особі, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в антитерористичній операції.