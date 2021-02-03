Низка українських громадських організацій підтримали санкції проти Козака та телеканалів

Низка українських громадських організацій виступили із заявою, в якій наголосили, що рішення про накладення санкцій проти Тараса Козака та низки телеканалів не є наступом на свободу слова.

Як передає Укрінформ, спільна заява десяти українських організацій опублікована на сайті Українського кризового медіацентру.

"Ми, представники українського громадянського суспільства та експертного співтовариства, які борються з дезінформацією, наполягаємо на тому, що санкції, запроваджені проти Тараса Козака, юридичного власника телеканалів 112, ZIK та Newsone, та юридичних осіб, пов'язаних з ним, затверджені указом Президента Володимира Зеленського від 2 лютого 2021 р. та введені у дію рішенням Ради національної безпеки і оборони України, не є наступом на свободу слова", - йдеться у заяві.

Як наголошується, вищезазначені телеканали є інструментами операцій іноземного впливу.

За даними Офісу Президента України, дані телеканали фінансуються з РФ, яка протягом 7 років незаконно окуповує Крим та території Донецької та Луганської областей, пропагують дезінформацію Кремля, неодноразово підтримували російську агресію проти України та у своїй роботі не застосовують принципів свободи слова та журналістських стандартів.

"Враховуючи все вищезазначене, 112, ZIK та Newsone не можна вважати справжніми ЗМІ, які мають намір надавати об’єктивну та неупереджену інформацію на благо громадськості; вони виступають як інструменти злочинного впливу, спрямовані на поширення кремлівської пропаганди під маскою “вітчизняних” українських ЗМІ. Обмеження їхньої діяльності в Україні - це крок до підвищення інформаційної безпеки української держави, що особливо важливо під час триваючої російської агресії проти неї", - підсумовується у заяві.

Заяву підписали Український кризовий медіацентр, Міжнародна волонтерська спільнота “InformNapalm”, Детектор медіа, StopFake, Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння, Рада зовнішньої політики "Українська призма", Центр дослідження безпекового середовища "Прометей", VoxCheck, Center for Defense Reforms, Euromaidan Press.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна", а також їхнього власника — народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів. Станом на ранок 3 лютого мовлення NewsOne, ZIK та "112" припинено.