Вакцинацію треба починати не з медиків, а за медичними показниками – лікарка

Вакцинацію від коронавірусу треба розпочинати не з медиків, а з людей, у яких є медичні показники, оскілки вони в соціумі не захищені й часто відвідують медзаклади, де легко інфікуватись.

Таку думку в інтерв’ю Укрінформу висловила кандидатка медичних наук, доцентка кафедри інфекційних хвороб Івано-Франківського національного медичного університету Оксана Кондрин.

«В Україні вже визначені соціальні групи, які вакцинуватимуть першими. Серед них – медпрацівники. Я б змінила цю черговість і починала би з тих, хто сьогодні в кінці цього списку – людей із медичними показами. Чому? Бо медичні працівники нині мають працювати з кожним хворим, як із потенційно інфікованим коронавірусом, а отже, вони знають, як захиститись від COVID-19. Тепер ми використовуємо спеціальні костюми, респіратори, щитки, одноразові халати, бахили, рукавиці. І все це нормально захищає нас від зараження. Треба лише вміти правильно все одягати і знімати. Люди з медичними показами в соціумі не захищені. Вони часто відвідують медичні заклади, де легко інфікуватись», - стверджує Кондрин.

За її словами, далі у списку мають бути люди похилого віку та ті, хто доглядає стареньких. Вони, каже лікарка-інфекціоніст, теж мали б щепитись першочергово.

«Медиків я б поставила на четверте місце у списку тих, хто має першочергово вакцинуватись», - зазначила лікарка.

Вона радить усім, хто вирішить вакцинуватись від коронавірусу, найперше провести ІФА-тести на імуноглобуліни типу G. Якщо вони присутні у достатній кількості, зі щепленням, каже лікар, варто зачекати.

Як повідомляв Укрінформ, головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що вакцинація проти COVID-19 в Україні може початися в районі 15 лютого або пізніше.

МОЗ планує за 2021-2022 роки вакцинувати 50% населення України.

В Україні за час пандемії на COVID-19 захворіло 1 223 879 осіб, з них за добу 2394.