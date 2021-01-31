Помер батько Василя Сліпака

У Львові 31 січня помер батько загиблого на Сході Героя України Василя Сліпака Ярослав.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

«Велика втрата для родини, друзів, для дружини та сина. Щирі співчуття і велика вдячність за стійку і справжню позицію щодо своєї країни. Бо тільки тверда духом людина могла виховати справжнього Героя. Ми у спільній молитві з родиною Сліпаків», — зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Ярославу Володимировичу Сліпаку минулого тижня виповнилось 80 років.

Василь Сліпак (1974-2016) – український оперний співак (бас-баритон), соліст Паризької національної опери, волонтер, учасник бойових дій під час війни на Сході України, позивний «Міф».

Він тричі був на фронті. Уперше поїхав на війну у травні 2015 року. Воював у Пісках у районі Донецького аеропорту. Брав участь у боях за Авдіївку у складі 1-ї окремої штурмової роти 7-го окремого батальйону Добровольчого українського корпусу. Повернувся пораненим. Вдруге поїхав на фронт у вересні 2015 року, у Водяне, на лінію зіткнення, у жовтні повернувся до Парижа. В червні 2016 року знову поїхав на Донбас. Планував залишитися там на півроку, але 29 червня 2016 року загинув у бою від кулі ворожого снайпера.

У лютому 2017 року Василю Сліпаку посмертно присвоєно звання Героя України.