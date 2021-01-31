Помер батько Василя Сліпака
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.
«Велика втрата для родини, друзів, для дружини та сина. Щирі співчуття і велика вдячність за стійку і справжню позицію щодо своєї країни. Бо тільки тверда духом людина могла виховати справжнього Героя. Ми у спільній молитві з родиною Сліпаків», — зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.
Ярославу Володимировичу Сліпаку минулого тижня виповнилось 80 років.
Василь Сліпак (1974-2016) – український оперний співак (бас-баритон), соліст Паризької національної опери, волонтер, учасник бойових дій під час війни на Сході України, позивний «Міф».
Він тричі був на фронті. Уперше поїхав на війну у травні 2015 року. Воював у Пісках у районі Донецького аеропорту. Брав участь у боях за Авдіївку у складі 1-ї окремої штурмової роти 7-го окремого батальйону Добровольчого українського корпусу. Повернувся пораненим. Вдруге поїхав на фронт у вересні 2015 року, у Водяне, на лінію зіткнення, у жовтні повернувся до Парижа. В червні 2016 року знову поїхав на Донбас. Планував залишитися там на півроку, але 29 червня 2016 року загинув у бою від кулі ворожого снайпера.
У лютому 2017 року Василю Сліпаку посмертно присвоєно звання Героя України.