Покер у Будинку профспілок: МКІП жадає пояснень від власника

Міністерство культури та інформаційної політики надіслало запит до керівництва Федерації профспілок України щодо ситуації з можливим відкриттям покерного клубу в Будинку профспілок, що на вул Хрещатик, 18.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МКІП.

"Беручи до уваги роль Будинку профспілок в подіях Революції гідності 2013-2014 рр. та трагедії, яка відбулася у цій будівлі та призвела до загибелі людей, а також усвідомлюючи символічне значення Будинку профспілок для новітньої української історії, МКІП вважає, що реалізація вказаного проєкту буде наругою над пам’яттю загиблих учасників Революції гідності. Міністерство просить керівництво Федерації профспілок України надати пояснення з вказаного питання та утримуватися від відкриття в Будинку профспілок будь-яких розважальних закладів", - йдеться у повідомленні.

Раніше міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що він стурбований інформацією про наміри відкрити покерний клуб у Будинку профспілок на Майдані Незалежності в Києві, та зауважив, що МКІП зробить усе можливе, щоб цього не допустити.

Як повідомлялося, за інформацією "Слідство.Інфо", в Будинку профспілок, який був штабом Революції гідності і де під час пожежі загинули двоє людей, підвальне приміщення площею близько тисячі квадратних метрів Федерація профспілок віддала в оренду понад півтора року тому, і ці площі планують використовувати для роботи клубу спортивного покеру. Договір оренди розрахований на 10 років.