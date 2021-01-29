Снігова навала, обід під куполом і погляд ягнят

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу.

Фото: Юлія Овсяннікова

На початку тижня, 25 січня, українці вшанували пам'ять перших загиблих Героїв Небесної Сотні: Сергія Нігояна, Михайла Жизневського, Юрія Вербицького, Романа Сеника, Олександра Бадери. Масштабну ходу пам’яті, зокрема, провели в Києві та Львові. На фото: учасники ходи в Києві йдуть Хрещатиком.

Фото: Павло Багмут

У середу, 27 січня, єврейська громада Києва організувала церемонію вшанування пам’яті жертв Голокосту, приурочену до 76-ї річниці від дня звільнення табору смерті Аушвіц-Біркенау. На фото: Надзвичайний та Повноважний Посол Держави Ізраїль в Україні Джоель Ліон робить селфі на території Національного заповідника "Бабин Яр" у Києві.

Фото: Євген Котенко

А у п'ятницю, 29 січня, Україна вшановує пам'ять Героїв битви під Крутами – однієї з трагічних і водночас легендарних сторінок в історії українських визвольних змагань 1917-1921 років. На фото: пам’ятний хрест героям Крут на Аскольдовій могилі в Києві.

Фото: Євген Котенко

Після майже весняної відлиги до України знову повернулася зима – з хуртовинами, але вже без таких тріскучих морозів, які були під час попереднього візиту. Через суттєве погіршення погодних умов у кількох регіонах оголосили "червоний" рівень небезпеки. У четвер, 28 січня, сильний мокрий сніг, налипання снігу та сильна ожеледиця були на дорогах майже у всіх південних, центральних та північних областях. У деяких областях України введені тимчасові обмеження для руху великогабаритного транспорту на автомобільних дорогах державного значення. Станом на ранок 29 січня через ускладнення погодних умов знеструмлені 358 населених пунктів у 7 областях.

Фото: Юлій Зозуля

Неабияк дісталося, зокрема, Одещині. Так, в обласному центрі, гілки дерев не витримували ваги мокрого снігу й обламувалися, падаючи на припарковані автівки.

Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.

Фото: Микола М’якшиков

Депутати Каміль Примаков (ліворуч) і Антон Хмельников під час другої чергової сесії Дніпровської міської ради VІІI скликання.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Учасники церемонії випуску офіцерів та магістрів Національної академії Національної гвардії України в Харкові.

Фото: Євген Котенко

Чоловік під парасолею під час снігопаду у Києві.

Фото: Микола М’якшиков

Люди сидять на зимовому майданчику під куполом, відкритому в одному з ресторанів Дніпра.

Фото: Маркіян Лисейко

Відвідувачка роздивляється експозицію спільного виставкового проєкту Ukraїner та Львівського муніципального мистецького центру "Маланка. Відродження карнавалу".

Фото: Юрій Рильчук

Ягнята на території приватного господарства в с. Довгополе Чернівецької області.

Фото: Сергій Гудак

Краєвид, що відкривається на долину річки Уж з вежі Невицького замку на Закарпатті.

Фото: Микола М’якшиков

Будівля XIX століття на вулиці Виконкомівська, 17, яку за рішенням Дніпровського окружного адміністративного суду виключили з переліку історичної архітектури.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Під час випробування нової розробки іонно-плазмового двигуна для космосу у вакуумній камері в Харкові.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Ігровий момент матчу чемпіонату України з футзалу серед команд Екстра-ліги між ФК "Моноліт - Viva Cup" (Харків) і ФК "Де Трейдинг" (Миколаївка, Донецька область), що завершився з рахунком 2:1 на користь харківської команди.