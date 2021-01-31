31 січня. Пам’ятні дати

Цього дня 1949 року загинув очільник Головного військового штабу УПА Олекса Гасин – легендарний «Лицар».

Олекса (Олександр) Гасин (псевдо «Лицар», «Тур», «Дор»; 1907-1949) – український політичний і військовий діяч, учасник визвольних змагань 1940-х років, заступник військового міністра в Українському державному правлінні (1941), керівник групи УПА-Захід, начальник Головного військового штабу УПА (1946–1949). Полковник Української Повстанської Армії. Життя Олекси Гасина – типовий приклад самовідданого служіння Україні, мужнього людського протистояння величезним репресивним машинам Польщі, Росії, Німеччини, які безупинно намагалися підім’яти під себе українську незалежність; зразок нонконформізму, віри і самопожертви до останньої миті. Народився Олекса Гасин в селі Конюхів на Львівщині. Навчався у Стрийській гімназії, де познайомився й потоваришував зі Степаном Бандерою. Член УВО, в ОУН від 1929 року. Навчався у Львівській політехніці (1931–1935, з перервами через арешти). Поряд з прагненням здобути вищу освіту ґрунтовно вивчав військову справу. Зокрема, у 1929 році закінчив польську школу підхорунжих зі званням чотового-підхорунжого, зайнявши друге місце серед всієї школи, що було нечуваним досягненням для українця. У 1937 – скорочений курс Баварської воєнної академії. У 1934-1935 відбував покарання у концтаборі Береза-Картузька. Неодноразово арештований польською поліцією (1931, 1933, 1937). Напередодні німецько-радянської війни викладав на краківських старшинських курсах ОУН, працював заступником шефа повстанського штабу. Співавтор «Єдиного генерального плану» збройного повстання проти радянської влади (1941), організував і командував таємною старшинською школою у Львівській області. У 1942 році був арештований гестапо. Після звільнення у 1943 році став одним із керівників партизанської боротьби проти гітлерівців і «совєтів» у Карпатах, яку вели відділи Української Народної Самооборони. Разом із Євгеном Коновальцем написав «Військовий підручник». В січні 1946 року був призначений начальником штабу УПА. Розробив і реалізував план боротьби УПА в нових умовах. Останнім часом мусив переховуватися, перебувати в підпіллі. На нього посилено полювали енкаведисти. Загинув у перестрілці з чекістами у Львові – потрапив у засідку біля конспіративної квартири. Батьків Олекси Гасина було вислано до Сибіру, брати загинули, захищаючи незалежність України; дружину Ольгу (теж підпільниця) згодом було арештовано й заслано до сталінських таборів (після звільнення жила в Броварах під Києвом, там і похована; одна з вулиць названа її ім’ям); діти – син та дві дочки – поневірялися по дитбудинках та інтернатах. На батьківщині видатного борця за свободу України встановлено пам’ятник, діє меморіальний музей; у Львові, на розі вулиць Стефаника і Коперника (місце загибелі Гасина) встановлено пам’ятний знак.

Події дня:

31 січня 2014 року, під час Революції Гідності, на Майдані та вулиці Грушевського було спокійно. Під ранок температура в Києві опустилась до -22С°. Взагалі кінець січня 2014 року був доволі морозним. У Штабі національного спротиву попросили всіх, хто має таку можливість підвозити дрова.

Цього дня Міноборони України оприлюднило заяву, в якій засуджувало захоплення протестувальниками адмінбудівель і закликало Януковича вжити усіх законних заходів для стабілізації ситуації. У свою чергу тодішній генеральний секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен закликав армію України притримуватися нейтралітету при вирішенні політичної кризи в державі.

31 січня Віктор Янукович затвердив скасування так званих «диктаторських» законів, які були прийняті 16 січня, а також підписав закон про амністію. Згідно із цим законом активісти протягом наступних 15 діб мали б звільнити усі вулиці та адмінбудівлі, лише після чого влада почала б випускати заручників. На той час, за даними Генеральної прокуратури, за участь у масових заворушеннях по всій Україні були затримані 234 людини, з них 140 осіб заарештовано.

Вдень 31 січня близько 500 активістів вишикувалися біля КМДА і звідти відправилися пікетувати столичне управління ДАІ, що на вулиці Богдана Хмельницького. Причиною пікету стали підпали автомобілів в ніч на 30 січня у різних районах Києва. Тієї ночі за різними даними згоріло від 17 до 23 авто. Люди вимагали від керівництва Державтоінспекції знайти тих, хто спалив машини учасників Автомайдану та інших автомобілістів, не причетних до якихось протестних рухів.

В свою чергу Віталій Кличко закликав українців організувати патрулювання вулиць своїх міст, особливо ввечері і вночі.

Ювілеї дня:

224 роки від дня народження Франца Шуберта (1797-1828), австрійського композитора, одного з перших представників музичного романтизму. Основоположник романтичної пісні-романсу (створив їх понад 600) і лірико-романтичної симфонії. Автор пісенних циклів «Прекрасна мельничиха», «Зимовий шлях», «Лебедина пісня»; пісень «Баркарола», «Вечірня серенада», «Ave Maria». Для львівського музичного товариства св. Цецилії написав чотириголосний псалом для хору. Композитор жив у надзвичайних злиднях. 26 березня 1828 року, за декілька місяців до смерті, він дав один єдиний «авторський» концерт, на гонорар від якого купив собі рояль – це була мрія усього його життя. Помер Франц Шуберт на 31 році життя у Відні від черевного тифу.

Роковини смерті:

День пам'яті Івана Пулюя (1845-1918), українського фізика, електротехніка, винахідника, професора і ректора німецького Празького політехнічного інституту. Народився на Тернопільщині. Брав участь у створенні першої в Європі електростанції змінного струму в Празі. У співпраці з Пантеліймоном Кулішем та Іваном Нечуєм-Левицьким переклав із давньоєврейської Псалтир та з грецької Євангеліє (1871, 1880, 1887), які ввійшли в українську Біблію, видану Британським Біблійним товариством (1903).

День пам'яті Леоніда Каденюка (1951-2018), українського льотчика-випробувача, першого космонавта незалежної України, генерал-майора авіації. Леонід Каденюк закінчив Чернігівське вище військове училище льотчиків (1971). У 1976 році був відібраний до числа можливих кандидатів у космонавти. Через рік отримав диплом льотчика-випробувача, у 1989 році – диплом інженера-механіка. Літав на 54-х типах і модифікаціях літаків. У 1995 році був зарахований до групи космонавтів Національного космічного агентства. Каденюк переміг численних конкурентів саме тим, що володів усіма потрібними якостями – відмінним здоров’ям, професіоналізмом, волею у виборі і досягненні мети. До того ж, він – космонавт-дослідник, отже, до старту пройшов відповідну і наукову підготовку. Свій політ у космос Леонід Каденюк здійснив 19 листопада 1997 року у складі міжнародного екіпажу на кораблі «Коламбія», що стартував з мису Канаверал (США). 15 діб і 16 годин – саме стільки часу український космонавт провів на космічній орбіті, де проводив біологічні експерименти, вивчав вплив невагомості на процес фотосинтезу. Крім того, Каденюк виконував експерименти Інституту системних досліджень людини на тему «Людина та стан невагомості».