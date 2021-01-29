Обрали нового ректора Національного авіаційного університету
Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт НАУ.
Загальна кількість виборців, внесених до списків, становила 2711 осіб, явка виборців - 2423 особи (89,3%).
У першому турі голоси виборців розподілилися наступним чином: Луцький - 1733 голосів (63,9%), Рімвідас Хращевський - 393 голоси (14,5%), Павло Борсук - 161 голос (5,9%). Не підтримали жодного кандидата 112 осіб (4,1%).
Голосувати могли всі наукові, науково-педагогічні та педагогічні штатні працівники університету, структурних підрозділів НАУ, а також представники студентства та співробітників, обрані шляхом таємного голосування.
Протоколи з виборів ректора НАУ оформлені та скеровані до Міністерства освіти і науки, ідеться у повідомленні.
Як повідомлялося, Луцький – колишній народний депутат від Партії регіонів. У червні 2014 року тодішній міністр освіти і науки Сергій Квіт розпорядився відсторонити Луцького від роботи на посаді виконувача обов’язків проректора Національного авіаційного університету.
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