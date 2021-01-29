Обрали нового ректора Національного авіаційного університету

На виборах ректора Національного авіаційного університету переміг доктор технічних наук, професор Максим Луцький.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт НАУ.

Загальна кількість виборців, внесених до списків, становила 2711 осіб, явка виборців - 2423 особи (89,3%).

У першому турі голоси виборців розподілилися наступним чином: Луцький - 1733 голосів (63,9%), Рімвідас Хращевський - 393 голоси (14,5%), Павло Борсук - 161 голос (5,9%). Не підтримали жодного кандидата 112 осіб (4,1%).

Голосувати могли всі наукові, науково-педагогічні та педагогічні штатні працівники університету, структурних підрозділів НАУ, а також представники студентства та співробітників, обрані шляхом таємного голосування.

Протоколи з виборів ректора НАУ оформлені та скеровані до Міністерства освіти і науки, ідеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Луцький – колишній народний депутат від Партії регіонів. У червні 2014 року тодішній міністр освіти і науки Сергій Квіт розпорядився відсторонити Луцького від роботи на посаді виконувача обов’язків проректора Національного авіаційного університету.

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