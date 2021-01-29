У Раді вшанували хвилиною мовчання пам'ять Героїв Крут

У Верховній Раді вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих у битві під Крутами.

Як передає кореспондент Укрінформу, на початку пленарного засідання, перед годиною запитань до уряду, Голова ВР Дмитро Разумков сказав: "Сьогодні річниця трагедії, яка відбулася під Крутами. Я пропоную вшанувати хвилиною мовчання усіх тих, хто віддав життя за Україну".

Як повідомляв Укрінформ, Крути – одна з трагічних і водночас легендарних сторінок в історії українських визвольних змагань 1917-1921 років.

Бій під Крутами відбувся 29 січня 1918 року між Ніжином і Бахмачем на Чернігівщині, за 130 кілометрів на північний схід від Києва під час наступу на Київ військ більшовицької Росії під проводом полковника Михайла Муравйова.