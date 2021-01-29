СБУ викрила розкрадання державних нафтопродуктів на ₴20 мільйонів

На Сумщині співробітники Служби безпеки України викрили розкрадання сировини найбільшої державної нафтовидобувної компанії на 20 мільйонів гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними досудового слідства, незаконну схему організувала група осіб із Роменського району області, у тому числі раніше судимі за аналогічні злочини. Для відкачування сировини ділки регулярно робили врізи у державний нафтопровід. Незаконно відібрану продукцію учасники оборудки зберігали на облаштованій неподалік «нафтобазі». Після чого викрадену нафту цистернами вивозили у сусідні регіони, де її на підпільних мінізаводах переробляли на пальне для подальшої реалізації.

За попередньою інформацією, за майже рік функціонування схеми фігуранти справи встигли викрасти нафти на близько 20 мільйонів гривень.

Правоохоронці затримали організатора та двох учасників групи відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час чергового врізу. У них вилучено 20 тонн викраденої державної нафти й транспортні засоби, які використовували для її транспортування.

Під час слідчих дій за місцями проживання та роботи зловмисників також виявлено спеціальне обладнання та інші докази незаконної діяльності.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру.

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Тривають слідчі дії. Встановлюються інші особи, зокрема посадовці державного підприємства, причетні до протиправних оборудок.