Україна готова провести в Боснії і Герцеговині експертизу ікони, подарованої Лаврову

Міністерство культури та інформаційної політики продовжує вивчати інформацію про походження ікони, подарованої російському міністру закордонних справ у Боснії та Герцеговині, і готове надіслати фахівців для проведення експертизи артефакту.

Як передає Укрінформ, про це заявила заступниця міністра культури та інформаційної політики Світлана Фоменко, яку цитує пресслужба МКІП.

«Потрібно встановити атрибуцію, чітко визначити іконописну школу, час виготовлення цієї ікони. Якщо боснійська сторона не готова передати в Україну для експертизи цю ікону, то тоді ми вимагаємо доступу українських фахівців на територію Боснії і Герцеговини», - зазначила Фоменко.

Вона також підкреслила, що інформація, яка зараз фігурує в пресі, зокрема про 300-річний вік ікони і про те, що вона вивезена з Луганська, поки не підтверджена.

«У нас є попередня експертиза Національного художнього музею, яка відносить цю ікону до періоду початку XX століття. А питання, звідки саме вивезений цей артефакт, зараз вивчають правоохоронні органи в рамках відкритого кримінального провадження», - додала Фоменко.

Заступниця міністра також зазначила, що МКІП не надавало свідоцтва на вивезення цієї культурної цінності за кордон, тому її володілець має надати документи, які підтверджують його право власності, або документ, який підтверджує, що він законно з території України вивіз цю ікону.

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив 6 січня, що Україна і надалі вимагає повернення православної ікони, викраденої в Луганську і подарованої міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову під час візиту до Боснії.

Це була реакція на заяву Глави президії Боснії і Герцеговини Мілорада Додіка, який напередодні, 5 січня, на пресконференції сказав, що поверне українську ікону, викрадену в Луганську, тим, від кого її отримав, - але не Україні, і знову зазначив, що "це сімейна ікона".

Православна ікона українського походження, навколо якої виник скандал, коли сербський член президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік подарував її міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову, повернулась до Боснії. Боснійський посол у Москві заявив, що особисто привіз ікону з Москви і передав її в офіс голови президії Боснії і Герцеговини Мілорада Додіка.

Російське МЗС заявило, що повернуло посольству БіГ цю ікону для розслідування її походження за участю Інтерполу.

14 грудня 2020 р. стало відомо, що керівник президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік подарував Лаврову стародавню ікону імовірно українського походження.

17 грудня Посольство України в Боснії і Герцеговині направило ноту до МЗС цієї країни з вимогою надати інформацію про походження позолоченої старовинної ікони, подарованої Лаврову.

21 грудня Міністерство культури та інформаційної політики проаналізувало оприлюднене в ЗМІ зображення позначки на цій іконі і з'ясувало її походження. Це печатка Одеської крайової комісії з охорони пам'яток матеріальної культури і природи, створеної в 1926 році при Одеському історико-археологічному музеї.