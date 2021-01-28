Лікар пояснив, чому у Європі й США відмовляються від спецкостюмів

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав лікар-пульмонолог вищої категорії загальносоматичного (зараз для пацієнтів з коронавірусом) відділення Чернігівської обласної лікарні, головний пульмонолог області Іван Тельнов.

"Спекцкостюми - не панацея. Це вже зрозуміли у європейських країнах і США. Коли на початку пандемії механізм передачі збудника коронавірусної інфекції був невідомий, там теж медики були в захисних костюмах і респіраторах. Але зараз вони від цього відійшли, і ми відходимо", - зазначив він.

За словами Тельнова, для лікарів обласної лікарні, які заходять у "червону" зону кілька разів на день, є одноразові медичні халати, респіратори з екраном або окуляри. Тобто, захист від потрапляння інфекції в дихальні шляхи або на слизову оболонку носа.

Водночас медичні сестри, котрі працюють зміну, - ще носять захисні костюми, додав він. Хоча, на думку Тельнова, це зайве, оскільки доведено, що коронавірус не передається контактним шляхом, і через шкіру інфекція не може потрапити в організм. Механізм її передачі - аерозольний, тобто, повітряно-крапельний, тому найкращим захистом є маски, респіратори, окуляри або екран, переконує лікар-пульмонолог.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 28 січня підтверджено 1 206 412 випадки COVID-19, з них за добу - 5 529.