Кабмін запровадив держрегулювання ціни на газ для ОСББ

Кабмін запровадив держрегулювання ціни на газ для ОСББ

Укрінформ
Кабінет Міністрів поширив на об'єднання власників багатоквартирних будинків (ОСББ) дію граничної ціни на природний газ на рівні 6,99 грн/куб. м, яка діє у лютому-березні 2021 року для побутових споживачів.

Відповідні зміни до пункту 41-1 постанови КМУ від 9 грудня 2020 р. №1236, з дводенним терміном на їх доопрацювання, уряд ухвалив на своєму засіданні, передає кореспондент Укрінформу.

"Прохання, щоб ми підтримали даний проєкт постанови з доопрацюванням протягом двох днів. Для того, щоб ми дуже чітко прописали, якщо там є механізми покладеного соціального обов'язку, які діють до 31 березня для окремих теплопостачальних підприємств, що можуть підпадати під визначення ОСББ, там треба дуже чітко визначити та розмежувати газ для населення і газ для бізнесу", - зазначив під час обговорення питання Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Після доопрацювання постанови, побутові споживачі, які отримують газ через ОСББ, зможуть платити у лютому-березні за ціною не вище 6,99 грн/куб. м.

"Ми захистили побутових споживачів від фактично свавілля приватних монополістів, встановивши граничну ціну на рівні 6,99 грн за кубічний метр. Це спрацювало, і зараз ми бачимо, як учасники ринку виставляють ціну навіть нижчу за 6,99 грн. Але ми маємо також врахувати, що люди отримують газ як напряму від постачальників, так і через ОСББ. Таким чином, ОСББ і люди, які отримують газ через ОСББ, будуть отримувати газ у лютому-березні за ціною не вище 6,99 грн, що фактично на третину менше, ніж середньозважена ціна, яка розраховувалася на підставі того, що на ринку домінують приватні монополісти", - зазначив т.в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Міністерства енергетики, у другому півріччі 2020 року через наявність домінантного положення у регіональних газопостачальних компаній побутові споживачі переплатили газзбутам 8,4 млрд грн. Протягом указаного періоду середня ціна регіональних газопостачальних компаній на 36% перевищувала ціну ГК "Нафтогаз України". При цьому, доля цих постачальників у сегменті продажу газу для потреб побутових споживачів складала понад 90%.

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За даними НКРЕКП, в Україні майже 12,5 млн споживачів газу. Половина з них мають приватні будинки, інша - живуть у багатоквартирних будинках. У приватних будинках - близько 40% мають газову плиту і котел, у багатоквартирних - 28% мають газову плиту і 14% - плиту разом із котлом.

Кабінет Міністрів постановою №25 від 18 січня 2021 р. запровадив граничну ціну на газ для населення 6,99 грн/куб. м (з урахуванням ПДВ, плати за транспортування магістральними газопроводами до внутрішніх точок виходу з газотранспортної системи) в лютому-березні 2021 року шляхом розширення карантинної постанови №1236 від 9 грудня 2020 р. Для можливості встановлення граничної ціни на природний газ уряд вніс його до переліку соціально значущих товарів.

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