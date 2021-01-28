Кабмін запровадив держрегулювання ціни на газ для ОСББ

Кабінет Міністрів поширив на об'єднання власників багатоквартирних будинків (ОСББ) дію граничної ціни на природний газ на рівні 6,99 грн/куб. м, яка діє у лютому-березні 2021 року для побутових споживачів.

Відповідні зміни до пункту 41-1 постанови КМУ від 9 грудня 2020 р. №1236, з дводенним терміном на їх доопрацювання, уряд ухвалив на своєму засіданні, передає кореспондент Укрінформу.

"Прохання, щоб ми підтримали даний проєкт постанови з доопрацюванням протягом двох днів. Для того, щоб ми дуже чітко прописали, якщо там є механізми покладеного соціального обов'язку, які діють до 31 березня для окремих теплопостачальних підприємств, що можуть підпадати під визначення ОСББ, там треба дуже чітко визначити та розмежувати газ для населення і газ для бізнесу", - зазначив під час обговорення питання Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Після доопрацювання постанови, побутові споживачі, які отримують газ через ОСББ, зможуть платити у лютому-березні за ціною не вище 6,99 грн/куб. м.

"Ми захистили побутових споживачів від фактично свавілля приватних монополістів, встановивши граничну ціну на рівні 6,99 грн за кубічний метр. Це спрацювало, і зараз ми бачимо, як учасники ринку виставляють ціну навіть нижчу за 6,99 грн. Але ми маємо також врахувати, що люди отримують газ як напряму від постачальників, так і через ОСББ. Таким чином, ОСББ і люди, які отримують газ через ОСББ, будуть отримувати газ у лютому-березні за ціною не вище 6,99 грн, що фактично на третину менше, ніж середньозважена ціна, яка розраховувалася на підставі того, що на ринку домінують приватні монополісти", - зазначив т.в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Міністерства енергетики, у другому півріччі 2020 року через наявність домінантного положення у регіональних газопостачальних компаній побутові споживачі переплатили газзбутам 8,4 млрд грн. Протягом указаного періоду середня ціна регіональних газопостачальних компаній на 36% перевищувала ціну ГК "Нафтогаз України". При цьому, доля цих постачальників у сегменті продажу газу для потреб побутових споживачів складала понад 90%.

За даними НКРЕКП, в Україні майже 12,5 млн споживачів газу. Половина з них мають приватні будинки, інша - живуть у багатоквартирних будинках. У приватних будинках - близько 40% мають газову плиту і котел, у багатоквартирних - 28% мають газову плиту і 14% - плиту разом із котлом.

Кабінет Міністрів постановою №25 від 18 січня 2021 р. запровадив граничну ціну на газ для населення 6,99 грн/куб. м (з урахуванням ПДВ, плати за транспортування магістральними газопроводами до внутрішніх точок виходу з газотранспортної системи) в лютому-березні 2021 року шляхом розширення карантинної постанови №1236 від 9 грудня 2020 р. Для можливості встановлення граничної ціни на природний газ уряд вніс його до переліку соціально значущих товарів.