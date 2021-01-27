Як легко перейти на українську – поради мовного омбудсмена

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь надав рекомендації, які допоможуть швидко перейти на спілкування українською.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці уповноваженого в Фейсбуці.

"З 16 січня відповідно до статті 30 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” обслуговування споживачів, надання інформації про товари та послуги має здійснюватися державною мовою. Тож незайве буде нагадати прості рекомендації, які допоможуть швидко перейти на спілкування українською не тільки у сфері обслуговування", - написав він.

Кремінь рекомендує спілкуватися українською з рідними, друзями та навіть незнайомцями; оточити себе українською всюди - читати книги, дивитися фільми, слухати музику; спілкуватися з носіями української, щоб вивчати нові слова та практикувати вимову, читати історії людей, яким це вже вдалося.

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Завжди говорити українською в магазині, таксі, кав’ярні, вимагаючи дотримання вашого права на отримання інформації та послуг державною мовою.

Крім того, радять увімкнути українську на всіх електронних пристроях та в налаштуваннях програм, дописувати українською в соцмережах; користуватись українськомовними версіями сайтів, шукати українською в пошукових системах. Зокрема, можна завести нотатник для нових цікавих слів, фразеологізмів, крилатих висловів.

Як повідомляв Укрінформ, 16 січня 2021 року набули чинності норми статті 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів. Відповідно до цієї статті, державною мовою мають звертатися до споживачів в усіх сферах обслуговування. Така вимога стосується не лише сфери торгівлі. Йдеться також про освітні послуги (у тому числі гуртки і секції), медичне обслуговування, надання соціальних, юридичних, транспортних та інших послуг.

Українською мовою має подаватися інформація в цінниках, інструкціях, технічних характеристиках, маркуванні, квитках, меню тощо.

Верховна Рада 25 квітня 2019 року ухвалила Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Його статті впроваджуються в дію поетапно. Переважна більшість його норм набула чинності 16 липня 2019 року.