У Туреччині другий тиждень шукають українців із судна Arvin

У турецькому Бартині продовжується пошукова операція на місці затонулого 17 січня суховантажу Arvin із громадянами України на борту.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на повідомлення губернаторства провінції Бартин у Фейсбуці.

«Операція з пошуку трьох членів екіпажу, зниклих внаслідок затоплення суховантажного судна Arvin, яке йшло під прапором Палау, продовжується біля узбережжя Інкуму після перерви, спричиненої несприятливими погодними умовами», - поінформували в губернаторстві.

В пошуковій операції беруть участь підрозділи управління із запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD), командування жандармерії провінції та громадяни-добровольці.

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Як повідомлялося, 17 січня у Чорному морі біля берегів турецької провінції Бартин зазнав аварії та потонув суховантаж Arvin. Судно йшло під прапором Палау й належало українській компанії Artvin Shipping LTD. Суховантаж затонув через погодні умови, прямуючи з грузинського порту Поті до болгарського Бургаса із вантажем селітри. На судні було 12 членів екіпажу,10 з них - громадяни України. Турецька берегова охорона врятувала 6 моряків - 5 українців та 1 росіянина, троє моряків загинули (один із них - капітан, громадянин РФ). Ще трьох моряків, громадян України, шукають.

Фото: губернаторства провінції Бартин