До Ради зараз могли б пройти сім партій

У рейтингу політичних сил, які б українці підтримали в разі виборів до Верховної Ради, лідирують «Опозиційна платформа — за життя» та «Європейська солідарність».

Як передає Укрінформ, про це йдеться в результатах опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Згідно з оприлюдненими результатами, якби вибори до Верховної Ради України відбувалися в другій половині січня серед запропонованих політичних сил у опитуванні найбільше голосів отримала б партія «ОПЗЖ», за яку віддали б свій голос 15,7% серед усіх респондентів і 20,7% серед тих, хто визначився з вибором.

На другому місці – «Європейська солідарність», яку підтримують 11,6% серед усіх респондентів і 15,3% серед тих, хто визначився з вибором.

Третє місце ділять «Батьківщина» (відповідно, 9,5% і 12,6%) та «Слуга народу» (8,5% і 11,2%).

Також, згідно з опитуванням, набирають понад 5% прохідного бар’єра «Сила і честь» (6,3% і 8,3%), «Голос» (4,2% і 5,6%) і «Українська стратегія Гройсмана» (4% і 5,3%).

Повідомляється, що близькі до прохідного бар’єра «Партія Шарія» (3,5% і 4,6%), «УДАР» (3,3% і 4,4%) та «Свобода» (2,9% і 3,8%). Інші партії мають нижчу підтримку.

Всеукраїнське опитування громадської думки проводилося упродовж 22 січня 2021 року Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 1005 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України.

До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 3,1% — для показників, близьких до 50%, 2,7% — для показників, близьких до 25%, 2,1% — для показників, близьких до 12%, 1,4% — для показників, близьких до 5%.