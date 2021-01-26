Реєстрація на ЗНО почнеться з 1 лютого

З 1 лютого по 5 березня 2021 року в Україні триватиме реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство освіти та науки.

"Реєстрація для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні 2021 розпочнеться 1 лютого і триватиме до 5 березня. Такий термін встановлює календарний план підготовки та проведення ЗНО 2021 року, затверджений наказом МОН від 30.09.2020 №1210", - йдеться у повідомленні.

До 30 квітня 2021 року зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться за таким графіком:

21 травня – хімія,

24 травня – іспанська, німецька, французька мови,

25 травня – англійська мова,

28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту),

1 червня – українська мова, українська мова і література,

4 червня – історія України,

7 червня – фізика,

10 червня – біологія,

15 червня – географія.

Результати зовнішнього незалежного оцінювання буде розміщено на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 30 червня.

Участь в основній сесії ЗНО є безкоштовною. Кожен учасник має право скласти тести не більш як із 5-ти навчальних предметів.

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Зміст сертифікаційних робіт відповідатиме програмам зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженим наказами МОН від 26 червня 2018 року №696, від 20 грудня 2018 року №1426, від 4 грудня 2019 року №1513.

Як повідомляв Укрінформ, 19 січня завершилася реєстрація для участі в пробному ЗНО. У 2021 році пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови, української мови і літератури, історії України, математики, математики (завдання рівня стандарту), біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької та французької мов відбудеться 10 квітня.