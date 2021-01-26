В Україні треба розвивати реалізацію інституційних грантів - МКІП

В Україні потрібно і надалі розвивати реалізацію інституційних грантів.

Про це сказала заступниця міністра культури та інформаційної політики Лариса Петасюк під час другої зустрічі публічного обговорення проєкт Національної економічної стратегії-2030 на тему: «Підтримка креативних індустрій та індустрії гостинності», повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас на сьогоднішній день існує, і показала позитивну практику, запровадження реалізації інституційних грантів Українським культурним фондом та Українським інститутом книги. Надання коштів для того, щоб підтримати їх конкретно в період обмеження діяльності, і далі давати можливості для збереження робочих місць. Це і є той механізм, який зараз працює, і нам необхідно його розвивати, і думати про те, як впроваджувати це вже в окремих галузях", - сказала Петасюк.

Вона також нагадала, що в Україні буде запущена система кешрібейтів для іноземних виробників кіно, і це фактично принцип повернення коштів, які були вкладені у виробництво фільмів на території України.

Як повідомлялося, згідно з Постановою № 592 від 08 липня 2020 року, Українському культурному фонду спрямували 590 млн грн «для надання грантів інституційної підтримки юридичним особам усіх форм власності сфери культури, культурно-пізнавального (внутрішнього) туризму та тим особам, основний вид діяльності яких належить до креативних індустрій, для забезпечення конкурентоспроможності та створення робочих місць в умовах дії запроваджених відповідно до законодавства обмежень господарської діяльності, зумовлених надзвичайною ситуацією чи надзвичайним станом, або вжиття адміністративних та (або) медико-санітарних заходів (карантин)».

Також для надання Українським інститутом книги грантів інституційної підтримки суб’єктам видавничої справи, Кабмін спрямував 150 млн грн.

Національна економічна стратегія-2030 розробляється Робочою групою Кабінету Міністрів України на платформі Центру економічного відновлення. Обговорення проєкту Національної економічної стратегії-2030 розпочалося 22 січня та триватиме до 10 лютого.