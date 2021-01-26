МКІП планує цьогоріч запустити проєкт із розвитку народних художніх промислів

Міністерство культури та інформаційної політики має намір запропонувати уряду запустити у 2021 році пілотний проєкт з розвитку народних художніх промислів.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко сказав під час другої зустрічі публічного обговорення проєкту Національної економічної стратегії-2030 на тему: "Підтримка креативних індустрій та індустрії гостинності", повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Які у нас пріоритети цього року? Народні художні промисли. Ми збираємося запустити державну цільову програму культурної програми розвитку народних художніх промислів на 4 роки. Для оновлення економічної спроможності народних художніх промислів, розкриття їхнього соціального, економічного та туристичного потенціалу. Перша фаза пілотного проєкту - впровадження реєстру майстрів народних художніх промислів”, - сказав Ткаченко.

За його словами, МКІП також розробляє модель креативних хабів та хоче запустити проєкт з їх розвитку. “Ми плануємо запустити Україною креативні хаби як простори для розвитку креативного бізнесу, розширити грантові можливості, які надаються нашими державними інституціями, повноцінно запустити систему кеш-рібейтів для наших іноземних виробників кіно, які почали проявляти інтерес до зйомок в Україні. Це все має стати одним із найпотужніших у розвитку інфраструктури кіно у нас в державі”, - наголосив міністр.

На його думку, той факт, що на креативну економіку почали звертати увагу, говорить про те, що її вага і вплив надалі будуть тільки зростати. Як її розвивати у довгостроковій перспективі до 2030 року — відображено у спеціальному блоці Національної економічної стратегії-2030, зазначив Ткаченко.

“Для сталої креативної економіки потрібні фахівці. Нам потрібна система освіти для посилення конкурентної спроможності наших креативників. Ми маємо курс для розширення освітніх можливостей. Тому заплановано тренінги для підвищення підприємницьких навичок представників креативних індустрій”, - додав міністр.

Ткаченко наголосив на необхідності інвестувати кошти у розвиток креативної економіки, якщо держава хоче, аби вона існувала.

Як повідомлялося, Національна економічна стратегія-2030 розробляється робочою групою Кабінету Міністрів на платформі Центру економічного відновлення. Обговорення проєкту Національної економічної стратегії-2030 розпочалося 22 січня і триватиме до 10 лютого.