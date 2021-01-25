Україна очікує мільйон доз вакцини від провідної міжнародної компанії - Президент

Україна очікує на надходження найближчим часом першого мільйона вакцини проти COVID-19 - від провідної міжнародної компанії.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у відеозверненні, опублікованому у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

"Уже в лютому почнеться вакцинація. Ми очікуємо, що незабаром в Україну надійде 1 млн доз вакцини, перший мільйон, від провідної міжнародної комапнії. Деталі зможемо озвучити найближчим часом", - зазначив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок на нараді під головуванням Президента було проінформовано, що вакцинація в Україні може розпочатися з лютого. На першому етапі її проводитимуть мобільні бригади.

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У січні Кабінет Міністрів визначив британське закупівельне агентство Crown Agents оператором закупівлі вакцин від COVID-19 для України. Міністерство охорони здоров'я планує найближчим часом підписати договір зі ще одним постачальником вакцин від COVID-19.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов анонсував, що на комерційному ринку легальна вакцина від коронавірусу з'явиться до літа.