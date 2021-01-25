Офіс Президента та перша леді привітали Зеленського з Днем народження

Дружина Президента Олена Зеленська у День народження чоловіка опублікувала фото з ним та подякувала за кожен день, Офіс Президента також виклав відео з підбіркою вітань від людей з різних регіонів України.

Світлину перша леді виставила на своїй сторінці у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

“На цьому фото є майже все, що мені потрібно для щастя. Багато сонця, ми разом і ти – щасливий і усміхнений. З днем народження, коханий! Дякую тобі за кожен день!”, - підписала Зеленська своє фото з главою держави.

Офіс Президента також привітав Володимира Зеленського із 43-річчям відео з підбіркою вітань від людей з різних регіонів України.

Відео опубліковано на сторінці ОП у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

“Пане Президенте, з Днем народження! Приєднуємося до вітань від людей із різних куточків України. Наполегливості, незламності та здоров'я!”, - зазначили в ОП.

Володимир Зеленський народився 25 січня 1978 року в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Був шоуменом, актором, сценаристом, продюсером телеканалу "Інтер", художнім керівником "Студії "Квартал 95".

21 квітня 2019 року обраний шостим Президентом України на чергових виборах, здобувши підтримку 73,22% виборців.